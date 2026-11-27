Şampiyonlukların tadını çıkaran ve büyük turnuvalarda ülkesinin formasını giyen bir kalecinin yolculuğu hastalıkla son buldu. Ingvar Jonsson, kanserle verdiği mücadelenin ardından 37 yaşında hayatını kaybetti. Jonsson, ardında başarılarla dolu bir futbol kariyeri bıraktı ve İzlanda spor camiasını yasa boğdu.

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Vikingur Reykjavik ve İzlanda Futbol Federasyonu, Mayıs ayında kanser teşhisi konulmasının üzerinden aylar geçtikten sonra eski kalecinin çarşamba günü hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamalarda Jonsson'un sevdiklerinin yanında son yolculuğuna uğurlandığı belirtilirken ailesine, dostlarına ve takım arkadaşlarına başsağlığı dilendi. Bu ölüm, İzlanda futbolunda büyük bir şok ve üzüntüye yol açtı.

Jonsson, Şubat 2020'de Vikingur'a katılmış ve hastalığının ortaya çıktığı Mayıs ayında profesyonel kariyerini noktalayana kadar takımın formasını savunmuştu. Futbol kariyerini beklenmedik şekilde sona erdiren bir sağlık sorunuyla yüzleşmek zorunda kalan kalecinin hayatının son ayları, sahalardan uzakta zorlu bir mücadeleye dönüştü.

İzlandalı kaleciye yönelik dayanışma milli takıma da uzandı. Takım arkadaşları, hastalığının açıklanmasının ardından ona destek olmaya özen gösterdi ve Haziran ayında ABD'de Arjantin ile oynanan hazırlık maçında destek mesajları içeren formalarla sahaya çıktı. Hastalık hakkında farkındalık yaratmayı ve zor gününde onun yanında olduklarını göstermeyi amaçlayan bu girişim, kalecinin milli takımda gördüğü takdirin boyutunu yansıttı.

Jonsson, İzlanda futbolunda belirgin bir iz bıraktı. Lig şampiyonluğunu 5 kez yaşayan kaleci, İzlanda Kupası'nı 3 kez, İzlanda Süper Kupası'nı da 3 kez kazandı. İzlanda ve Norveç'te profesyonel olarak forma giyen Jonsson, Njardvik, Stjarnan ve Vikingur Reykjavik'in yanı sıra Start, Sandnes Ulf ve Sandefjord'da da oynadı ve iki ülke arasında geçen kariyerinde çok yönlü bir tecrübe edindi.

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Uluslararası arenada ise hayatını kaybeden kaleci, İzlanda A Milli Takımı'nın formasını 8 maçta giydi. 19 Yaş Altı ve 21 Yaş Altı milli takımlarında da forma giyen Jonsson, İzlanda futbolunun en önemli tarihi duraklarından biri olan EURO 2016'ya katılan kadroda yer aldı. Ülkesinin formasıyla yıllarca emek veren Jonsson, Haziran 2022'de milli takımı bırakma kararı aldı.