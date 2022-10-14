Genç oyuncu Mert Altınöz, Filipinler Ligi'nde zirveye imzasını attı

Türk futbolunu yurt dışında temsil eden genç 10 numara, gollerine devam ediyor.

Teknik direktörlüğünü Türk çalıştırıcı Mehmet Kakil'in yaptığı Cebu, Filipinler Ligi'nde oynadığı dokuzuncu maçında ligin en güçlü takımlarından biri olan Kaya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Türk bir yatırımcının sahibi olduğu Cebu'yu galibiyete taşıyan goller Hatayspor altyapısındna yetişen Mert Altınöz (2) ile Arda Çınkır'dan geldi.

Bu skorla dokuz maç sonunda 20 puana yükselen Cebu maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

İki yıldız da parlıyor

Türk futbolunu yurt dışında temsil eden iki genç yıldızın formu dikkatleri çekerken, Cebu'nun şampiyonluğa ulaşması halinde yeteneklerini Asya Şampiyonlar Ligi'nde sergileme imkanı bulacak her iki futbolu da Türk futbolunu yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Santrfor pozisyonunda görev yapan Arda'nın yedi golle gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldığı ligin en iyi ofansif orta saha oyuncusu olarak gösterilen Mert Altınöz, GOAL Türkiye'ye verdiği demeçte her geçen gün daha iyi olmak istediklerini söyledi.

Filipinler'e uyum sürecini tamamen aştığını belirten 20 yaşındaki genç oyuncu, yurt dışında top koşturmanın kariyeri adına önemli bir artı olduğunu ifade ederken, Türkiye'ye Cebu ile şampiyonluk yaşayarak dönmek istediğini belirtti.