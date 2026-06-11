Genç milli takım oyuncusu Finn van Breemen, bir dizi talihsizlikten sonra güzel bir transfer anlaşması imzaladı

Finn van Breemen, önümüzdeki dört sezon FC Famalicão forması giyecek. Voetbal International’a göre, Portekiz’in beşinci sıradaki takımı, 23 yaşındaki savunma oyuncusu için FC Basel’e 1,5 milyon euro ödeyecek.

Pijnacker doğumlu Van Breemen, 1,93 metre boyunda ve sol ayakla oynuyor, bu da onu ilginç bir profil haline getiriyor.

ADO Den Haag, fiziksel olarak güçlü olan bu stoperi 2023 yılında, sadece 22 resmi maçta forma giydikten sonra 1 milyon euroya Basel'e sattı.

Ardından Van Breemen, Jong Oranje'nin genç milli takımında forma giymeye başladı. İsviçre'deki iyi başlangıcının ardından savunma oyuncusu ağır bir sakatlık geçirdi.

Bu nedenle Van Breemen'in Basel formasıyla oynadığı resmi maç sayısı 52, attığı gol sayısı 3 ve yaptığı asist sayısı 4 olarak kaldı.

Van Breemen, VriendenLoterij Eredivisie'deki kulüpler için iyi bir seçenek olabilirdi, ancak Liga Portugal'ı tercih etti.

Famalicão'da Van Breemen, Justin de Haas'ın yerini alacak. 26 yaşındaki Zaandammer, bedelsiz olarak Valencia'ya transfer oluyor.