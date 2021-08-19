Genç futbolcu Afganistan’dan kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti

ABD ordusuna ait uçağa tutunarak Kabil’den kaçmaya çalışan Afganistan vatandaşlarından birinin genç futbolcu Zaki Anwari olduğu ortaya çıktı.

Afgan oyuncunun ölüm haberini ilk olarak Afganistan milli takımına dair haberler paylaşan bir Facebook sayfası duyurdu. Haber bir gün sonra Afganistan Spor Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Anwari, Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’na akın eden binlerce Afgandan sadece biriydi. Anwari, Kabil’den havalanmak üzere olan bir uçağın kanadına tutunarak şehirden ayrılmak istedi.

16 Ağustos’ta yayınlanan bir videoda havalanan bir uçağın uçuş takımları üzerindeki insanlar görüntülenmişti. Bir gün sonra sosyal medyada paylaşılan videolarda ise pistten yükselmekte olan bir uçaktan düşen Afgan vatandaşları açıkça görülebiliyordu.

Yerel kaynaklar, havaalanının doğusunda hayatını kaybeden insanlara ait bedenlerin bulunduğunu aktarmıştı.

Sosyal medyada anıldı

Alt yaş gruplarında Afganistan milli takımı forması da giyen Anwari’yle ilgili sosyal medyada duygusal paylaşımlar yapıldı.

Anwari’nin arkadaşlarından Suleiman Omer, Instagram hesabında “Sevgili arkadaşım, kardeşim Mohammad Zaki’nin ölüm haberini almaktan derin bir üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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