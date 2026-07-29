Osaka City’deki Yanmar Stadyumu Nagai’de seyircilerin özellikle Dortmund’un yeni transferi Takato Yamamoto topu ayağına aldığında ıslıklaması ve 18 yaşındaki oyuncunun başarısız hareketlerini alaycı alkışlarla karşılaması, hoşnutsuzluk gösterilerinin Japon yerel yıldızla ilgili olduğunu düşündürüyor. Yamamoto’nun özgeçmişine bakıldığında bu şüphe daha da güçleniyor: Sonuçta o, BVB’nin rakibi Cerezo’nun ezeli ve şehirdeki rakibi Gamba Osaka’nın altyapısından geliyor.

Yamamoto geçen yarım sezonda Gamba Osaka’nın A takımında da ilk maçlarına çıkmıştı. Bu nedenle Cerezo’nun stadında kendisine pek sıcak bir karşılama yapılmak istenmemesi şaşırtıcı değil. İki kulüp arasındaki karşılaşmalar, Japonya’daki en hararetli derbiler arasında yer alıyor.

BVB, Yamamoto’yu gelecek sezon için Gamba Osaka’dan kiraladı. Ardından Dortmund ekibinin satın alma opsiyonu bulunuyor ve orta saha yeteneğini muhtemelen 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle kalıcı olarak kadrosuna katabilir. Borussia, genç oyuncuyu aslında ikinci takım için transfer etmişti ancak Yamamoto, şu ana kadarki hazırlık döneminde A takımda dikkat çekti ve şu sıralar umulandan daha erken Bundesliga’da bir şans bulma ihtimalini artırıyor.

Takato Yamamoto, Shinji Kagawa’yı hatırlatıyor

Örneğin Rot-Weiß Oberhausen’e karşı 3-1 kazanılan hazırlık maçında Yamamoto, oyun zekâsı ve top tekniğiyle parladı, üstelik bir de gol attı. “Onu ilk kez perşembe günü gördüm. Daha önce ben de tanımıyordum” diyen teknik direktör Niko Kovac için bile Yamamoto’nun bu etkileyici performansı biraz beklenmedik oldu. BVB teknik direktörü, Japonya U19 Milli Takımı oyuncusunun şimdilik öncelikli olarak ikinci takım için planlandığını vurguladı. Ancak şu ifadeleri de kullandı: “Bu, yukarıya giden kapının kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine: Geçişken olmalı ve biz de onu takip edeceğiz.”

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Yamamoto’nun kökeni ve oyun tarzı, Dortmund’da ona kısa sürede ünlü bir vatandaşıyla kıyaslamalar getirdi: Shinji Kagawa. Orta saha oyuncusu, 2010 yılında çok düşük bir bonservis bedeliyle ve Avrupa’da tamamen tanınmaz durumdayken Cerezo Osaka’dan BVB’ye gelmiş, 2011 ve 2012’deki şampiyonluklarda önemli bir oyuncuya dönüşmüştü. Şu anda 37 yaşında olan futbolcu, 2023’ün başından bu yana yeniden Osaka’da forma giyiyor ve eski kulübü Dortmund’a karşı çarşamba günü Cerezo adına maça ilk 11’de başladı.

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Bu maçta Kagawa erken sevinç yaşadı; Solomon Sakuragawa henüz 8. dakikada ev sahibini öne geçirdi. Osaka’nın 1-0’lık üstünlüğü son düdüğe kadar sürdü, Dortmund özellikle ilk yarıda hayal kırıklığı yaratan bir performans ortaya koydu. İkinci yarıda Kovac’ın ekibi biraz daha iyi oynasa da beraberlik fırsatları yine de oldukça nadirdi.

Borussia’da buna bir de sakatlık endişesi eklendi: Genç stoper Filippo Mane, yarım saati biraz geçtikten sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı. 21 yaşındaki oyuncu, Kagawa’nın şutunu bacağını iyice uzatarak engellemeye çalıştıktan sonra yerde kaldı. Mane daha sonra kısa süre saha içinde tedavi edildi ve ardından kenara alındı. Sakatlık ilk bakışta çok ciddi görünmese de elbette kesin teşhis henüz konulmadı.