"Gelmeyen doktorunu bekliyordu": Maradona'nın koruması son günlerine dair trajik detayları açıkladı

Arjantin'in eski efsanesi, merhum Diego Armando Maradona'nın korumalarından biri, büyük yıldızın ölümüne ilişkin ayrıntılarla ilgili büyük bir sürprizi ortaya çıkardı.

"Sport" gazetesine göre, Maradona'nın kişisel korumalarından biri olan Martin Anibal Dominguez, bugün salı günü "büyük yıldızın ölümü" davasında tanıklık ederek, özel doktoru Leopoldo Luque'nin sağlığıyla ilgili tekrarlanan uyarılara rağmen kendisini ziyaret etmediğini belirtti.

Koruma şunları ekledi: "Gelmesi gerekiyordu; çünkü (Maradona) yakın zamanda bir ameliyat geçirmişti. Gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Ve biz Diego ile başa çıkamıyorduk; kötü bir ruh hali içindeydi ve herkese kötü davranıyordu."

Dominguez, Maradona'nın koruma ekibinin bir parçasıydı ve yıldızın 25 Kasım 2020'de ev tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybettiği evde bulunuyordu.

Tanık şunları söyledi: "Onu her gördüğümde yüzü şişkindi." Ve ekledi: "Bana sürekli Diego'nun nasıl olduğunu soruyorlardı, ben de sıvı tutulması yaşadığını söylüyordum."

Bugün salı günkü duruşma sırasında iddia makamı, kişisel korumanın Luque'yi yıldızın şişkinliği konusunda uyardığı ve doktoru evinde onu ziyaret etmeye teşvik ettiği mesajları sundu.

Savcı, bu mesajların nedenini kendisine sorduğunda Dominguez şu yanıtı verdi: "Diego, hemşireye özel doktorunu beklediğini söyledi."

Tanık ifadesinde şunları söyledi: "Diego iyi değildi, duş almak istemiyordu, odasından çıkmıyordu ve yemek yemek istemiyordu."

Ve ekledi: "Mononna (aşçı) da bana tuvalete gitmediğini söyledi. Bu yüzden odasına bir banyo yaptılar."

Davada sunulan ifadeye göre, Maradona'nın Buenos Aires'in eteklerinde bulunan o evde geçirdiği on dört gün boyunca Luque onu dört kez ziyaret etti: 17, 18, 20 ve 22 Kasım'da.

Doktor, Maradona'nın kendisine yıldızın durumu hakkında bilgi veren yakın çevresinden bazılarına, şişkinliğin uzun süre yatağa bağlı kalmasından kaynaklandığını ve geçeceğini söyledi.

Otopsi raporuna göre Maradona, "kronik kalp yetmezliğinin akut şekilde şiddetlenmesinden kaynaklanan akut akciğer ödemi" sonucu hayatını kaybetti.

Cesedi inceleyen adli tıp uzmanları davada tanıklık ederek, Maradona'nın karnında üç litre sıvı bulunduğunu ve yıldızın "yaygın ödem (tüm vücut dokularında geniş çaplı sıvı birikimi)" belirtileri gösterdiğini, bu durumun kendilerine göre birkaç gün içinde geliştiğini bildirdiler.

Luque'nin yanı sıra bu davada şu kişiler de yargılanıyor: psikiyatr Agustina Cosachov, psikolog Carlos Diaz, Swiss Medical şirketinin evde bakım koordinatörü Nancy Forlini, doktor Pedro Di Spagna, hemşirelik koordinatörü Mariano Perroni ve hemşire Ricardo Almiron; hepsi kasıtsız adam öldürmekle suçlanıyor.