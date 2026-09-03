Al-Ittihad Kulübü, yeni Kolombiyalı oyuncusu Richard Rios'u, geleneksel ezeli rakibi Al-Nassr karşısında oynanacak merakla beklenen klasiko maçına hazırlamaya başladı; hem de oyuncu henüz Suudi Arabistan Krallığı'na ulaşmadan.

Al-Ittihad Kulübü, bugün perşembe sabahının erken saatlerinde, Richard Rios'u Benfica'dan bu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Basın raporlarının ortaya koyduğuna göre anlaşmada satın alma maddesi bulunmuyor.

Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesi, kendisiyle anlaşmanın maçtan yalnızca 72 saat önce açıklanmasına rağmen Al-Ittihad Kulübü'nün Rios'u klasikoda oynatmaya hazırlamak için çalışacağını belirtti.

Al-Ittihad, ertesi gün cumartesi, Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Cidde'deki Al-Inmaa Stadı'nda rakibi Al-Nassr'ı konuk edecek.

Gazete, 26 yaşındaki oyuncunun, takım antrenmanlarına katılmaya hazırlanmak üzere bugün perşembe akşamı Cidde'deki King Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaşacağını açıkladı.

Rios, gelir gelmez, Al-Nassr maçında oynamaya ne ölçüde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla bugün perşembe ve yarın cuma saha testlerinden geçmek için Al-Ittihad Kulübü'nün tesisine gidecek.

Rios, "Al-Amid"in bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü orta saha oyuncusu oldu. Ondan önce Suudi Raqan Kaabi Al-Fayha'dan, Muhtar Ali Al-Ettifaq'tan ve ayrıca Senegalli Dion Lopy İspanyol Almeria'dan katılmıştı.

Kolombiyalı yıldız, Benfica ile yalnızca tek bir sezon oynadı. Geçen yaz Palmeiras'tan takıma katılan oyuncu, çeşitli kupalarda 51 maçta forma giydi, bu süreçte 8 gol kaydetmeyi başardı ve 6 asist yaptı.