Gelişmiş teknoloji, El-Akhdar'ı Uruguay ve İspanya maçlarına hazırlıyor

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde son dönemde yaptığı antrenmanlarda kullanmaya başladığı yeni bir taktiği açıkladı.

Yeşiller, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını önümüzdeki Salı sabahı Uruguay ile oynayacak, ardından 21 ve 27 Haziran tarihlerinde sırasıyla İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Suudi milli takımının X platformundaki hesabı bugün Pazar sabahı şu mesajı paylaştı: "Yeşillerin antrenmanlarında yenilik, gelişmiş performansla buluşuyor. Ortağımız Adidas'ın CLIMACOOL SYSTEM soğutma sistemi, yıldızlarımızı yüksek sıcaklık ve nemle mücadele etmede destekliyor ve vücut ısısını etkili bir şekilde düşürmeye katkıda bulunuyor, böylece iyileşmeyi hızlandırıyor ve en yüksek performans seviyelerine ulaşılmasına yardımcı oluyor."

Sistem üç temel bileşenden oluşuyor: Özel olarak tasarlanmış ve kullanımdan önce dondurulan jel içeren bir soğutma yeleği, göğüs, karın ve sırt bölgelerinden ısıyı kademeli olarak emiyor.

Ayrıca, soğuğu mümkün olduğunca uzun süre korumak ve soğuk havanın kaçmasını önlemek için ceketin üzerine giyilen bir yalıtkan ceket ile spor ayakkabının üzerine takılarak fiziksel efordan kaynaklanan ayak ısınmasını ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olan bir ayakkabı soğutma kılıfı da bulunuyor, diye belirtti Al-Sharq Al-Awsat.

Adidas'ın açıkladığı verilere göre, bu teknoloji vücut iç sıcaklığını yarım dereceye kadar düşürebilirken, cilt sıcaklığı yaklaşık 13 derece azalabilir. Bu da oyuncuların sıcak havaya daha iyi dayanmasına yardımcı olur, iyileşme süreçlerini hızlandırır ve yüksek fiziksel performans seviyelerinin korunmasına katkıda bulunur.