Unai Emery, Aston Villa’nın yeni transferlerini savundu. Alysson ve Joao Gomes’in golleri, cumartesi günü Ipswich Town deplasmanında alınan 2-2’lik beraberlikle galibiyet hasretinin yedi maça çıkmasını önleyemedi. Geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu, Portman Road’da iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Üst üste dördüncü Premier Lig beraberliğinin ardından 11. sırada kaldı.

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Villa deplasmanda iki kez yakalandı

Villa, ekim sonundan bu yana ilk galibiyetini alma fırsatını kaçırdı. Alysson, Johan Manzambi’nin pasını şık bir vuruşla ağlara gönderdi; Gomes ise Victor Lindelof’un indirdiği topa voleyle vurup golü buldu. Gary O’Neil’ın takımı, kulüp rekoru kıran transferi Emersonn’un Julio Enciso’nun kornerinden attığı golle kısa sürede karşılık verdi. Ardından Leif Davis kafayla ikinci beraberlik golünü kaydetti. Christian Walton’ın John McGinn’e gol izni vermediği maçta Ipswich skoru koruyarak 15. sıraya yükseldi.

Emery hücumda olumlu işaretler gördü

Hafta içinde Galatasaray’a karşı kaybettikleri Şampiyonlar Ligi maçında kaleyi bulan tek bir şut bile çekemeyen Villa, Suffolk’ta hücumda çok daha etkili göründü. Boubacar Kamara maçın başlarında, Nicolas Jackson ise son bölümde gole yaklaştı. Topun Ross Barkley’nin eline çarpmış gibi göründüğü pozisyonda yapılan geç penaltı itirazından da kurtuldular.

Son düdüğün ardından Sky Sports’a konuşan Emery, savunmadaki hataları kabul ederken hücumdaki olumlu yönleri vurguladı: "Evet, bu olumlu bir şey. Sonuç tam anlamıyla olumlu değil ama kaybetmiyoruz. Az çok daha iyiye gidiyoruz, fakat bugün bu yeterli olmadı.

"Pozisyonlar yarattık. Hücumda planladığımızdan çok daha fazlasını ürettik. Bugün atmak istediğimiz ilk ileri adımı attık. Rakibimize birkaç fırsat verdik ve bunları gole çevirdiler. İzlememiz gereken yol bu. Bazen genç oyuncuların ve yeni oyuncuların bize nasıl uyum sağlaması gerektiğini anlamak gerekiyor. Bunu başarmak için hâlâ zaman var. Her maç bizim için bir deneyim. Yolumuza devam edeceğiz, analiz yapacağız ve bir sonraki maç için daha iyi olmaya çalışacağız."

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Yazın yapılan köklü değişiklikler uyum sorunları getirdi

Ekim ayında 10 gün içinde aldığı dört galibiyetle sezonunu yeniden yoluna koymuş gibi görünen Villa’nın ivmesi belirgin biçimde durdu. Yazın yaşanan büyük kadro değişimi kapsamında hücumun kilit isimleri Ollie Watkins ve Morgan Rogers da takımdan ayrıldı . Emery, kadrosunu yeniden şekillendirirken kaçınılmaz uyum sorunlarıyla uğraşıyor.

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Sabırlı olma ve Birmingham’da daha güçlü performanslar sergileme ihtiyacına değinen İspanyol teknik direktör, yayıncı kuruluşa şunları söyledi: "Şimdi önümüzdeki zorluk iç saha maçları. Genel olarak deplasmanda iyi mücadele ediyor ve puan alıyoruz. Ancak evimizde gelişmeli, [Villa Park’ı] kalemiz hâline getirmeli ve ardından dengeyi sağlamalıyız.

"Her şeyi az çok anlamaya başlıyoruz. Yeni oyuncularla, tüm oyuncularla ve tecrübeli oyuncularla çalışarak bunu hayata geçiriyoruz. Elbette bazı oyuncuların gelişmek, antrenman yapmak ve deneyim kazanmak için zamana ihtiyacı var. Bunu nasıl geliştirebileceğimizi şu an bilmiyorum. Maçı analiz edip bu tür hatalardan kaçınmaya çalışacağız."

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Villa Park’taki performans kritik hâle geldi

Emery’nin ilk önceliği, bu can sıkıcı düşüşe son vermek için Villa Park’ı yeniden rakiplerin zorlandığı bir yer hâline getirmek. Villa’nın Avrupa kupalarına katılım sağlayan sıralara yeniden yaklaşabilmesi için yeni transferleri tecrübeli isimlerle kaynaştırması belirleyici olacak. Ipswich ise altı maçtır kazanamamasına rağmen Portman Road’daki altı karşılaşmada yalnızca iki kez yenilmiş olmanın yanı sıra, bir kez daha gösterdiği dirençten güven kazanıyor.