Inter Milan savunmacısı Alessandro Bastoni, daha önce oyuncunun Katalan ekibinde oynamayı kabul ettiğine dair çıkan haberlere rağmen, önümüzdeki yaz transfer döneminde Barcelona’ya katılmak için takımdan ayrılma fikrini reddediyor.

Yakın tarihli haberlerde, Inter Milan’ın 2025-2026 sezonunun sona ermesinin ardından yaz transfer piyasasında bir “devrim”e yönelebileceği; bunun teknik direktör Cristian Chivu’nun sözleşmesinin uzatılmasıyla başlayacağı ve oyuncu kadrosunda da büyük değişiklikleri kapsayacağı belirtilmişti.

Sözleşmeleri bitmeye yaklaşan uzun bir oyuncu listesinin yanı sıra, yeni oyuncular transfer etmek için kaynak oluşturmak amacıyla Bastoni’nin de olası satış seçeneklerinden biri olarak gündeme geldiği ifade edildi.

Öte yandan Barcelona’nın oyuncuya ilgi gösterdiği ve İspanya ile İtalya’dan gelen haberlere göre çevresiyle iletişime geçerek nabız yokladığı, oyuncunun da buna olumlu yaklaştığı belirtildi.

Ancak “Corriere dello Sport” gazetesinin bugün cuma günü aktardığına göre Bastoni, Inter’de kalmak ve San Siro’da kupalar için mücadele etmeyi sürdürmek istiyor.

Gazete, Manchester City’nin birkaç sezon önce oyuncuyu transfer etmekle ilgilendiğini, ancak Bastoni’nin o dönemde İtalya’da kalmayı tercih ettiğini; bunun da Serie A içinde istikrara yönelik süregelen isteğini yansıttığını yazdı.

Diğer haberler ise, Inter Milan ile Barcelona’nın oyuncunun değeri konusundaki değerlendirmeleri arasında büyük bir fark bulunduğunu ekledi. Buna göre Katalan kulübünün yaklaşık 45 milyon avro seviyesinde teklifler düşünüdüğü, Inter’in ise 60 ila 70 milyon avro arasında bir bedel talep ettiği belirtiliyor.

Gazete, Barcelona ile Bastoni’nin temsilcileri arasında gerçekten temaslar kurulduğunu doğruladı; ancak bunların hâlâ ilk aşamada olduğunu, özellikle de oyuncunun transfer fikrini daha derinlemesine tartışmaya yönelik herhangi bir istek göstermediğini belirtti.

Rapora göre İtalyan savunmacı, özellikle son dönemde zor zamanlarda kulüpten gördüğü büyük destekten sonra, Inter’in “kendi takımı” olduğunu düşünüyor.

Nitekim kulüp, Juventus’a karşı İtalya Derbisi’nde tartışmalı galibiyetin ardından İtalya’da deplasmanların çoğunda ıslıklanmasına rağmen onun yanında durdu; ayrıca Bosna-Hersek Milli Takımı’na karşı Dünya Kupası elemesinde İtalya Milli Takımı formasıyla gördüğü kırmızı kartın ardından kulüp maçlarına döndüğünde taraftarlardan sıcak alkış aldı.

