Son haftalar ve aylarda Aaron Anselmino hakkında kamuoyu önünde çok az, hatta neredeyse hiç konuşulmadı. Geçen sezon Chelsea'den Borussia Dortmund'a kiralanan, kışın bir anda geri çağrılan ve hemen ardından Blues'un partner kulübü Racing Strasbourg'a bir kez daha kiralanan stoperin durumunu anlamak için satır aralarını biraz okumak gerekiyor.

BVB'deki düzenini istemeden ve hiç de gönüllü olmadan bozmak zorunda kaldığı biliniyor; Anselmino'nun takım arkadaşlarına veda ederken gözyaşlarına boğulduğu Vestfalya ekibinin videosu da bunu geniş kitlelere ulaştırdı. Fransa'daki dönem ise sonunda bir felakete dönüştü; Anselmino muhtemelen bunu hafızasından silmeyi en çok isteyen kişi olurdu.

Bu yüzden Instagram profilinde 241 gün boyunca paylaşım yapılmaması ve Strasbourg döneminden tek bir fotoğrafın bile yer almaması şaşırtıcı değil. Çünkü Ocak 2025'te 16,5 milyon euro bonservis bedeliyle kalıcı olarak Chelsea'ye katıldığından beri Anselmino'nun Avrupa'daki kariyerine adeta kırmızı bir çizgi gibi eşlik eden şey, orada zirveye çıktı: sakattı.

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Aaron Anselmino, Racing Strasbourg formasıyla kaç kez oynadı?

Anselmino, Racing formasıyla üç maça yayılmış şekilde 15 dakika oynadı. Bunların ikisinde 90. dakikada ve uzatmaların sekizinci dakikasında oyuna girdi. Toplamda bir darbeye bağlı kas ezilmesi ve iki uyluk sakatlığı nedeniyle Alsas ekibinin tam 20 maçını kaçırdı. Anselmino, kısa süre önce sahaya çıkmış olduktan sonra her seferinde sakatlandı.

Bu durum BVB'de de böyleydi. Anselmino o dönem oldukça düzgün bir ilk maç çıkardı, ardından ise haftalarca forma giyemedi. Arka uyluk kasları uzun süredir ona inanılmaz derecede zorluk çıkarıyor. 21 yaşındaki oyuncu, Arjantin'den ayrıldığından bu yana iki buçuk hafta ile yaklaşık üç ay arasında değişen sürelerle toplam yedi sakatlık arası verdi.

Birkaç ay içinde üç yeni yer, kültür ve kulüp içi işleyiş tanımak zorunda kalan, daha önce bilmediği bir kıtadaki genç bir yeteneğin gelişimi açısından bu durumun tam anlamıyla zehir olduğu ortada. Rakamları da buna göre şekilleniyor: Anselmino, Ocak 2025'ten bu yana profesyonel seviyede 14 maça çıktı ve toplam 603 dakika süre aldı. Bunun yüzde 97'si Dortmund'da geldi.

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Aaron Anselmino, Chelsea'de şu anda bir kez daha sakat

Peki Anselmino'nun son durumu ne? Tahmin edin: sakat ve kadro dışında! Ya da sakat olduğu için mi kadro dışında? Bunu tam olarak bilmek mümkün değil, bu yazının ilk paragrafına bakın.

Londra ekibindeki yoğun rekabet göz önüne alındığında, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde bir kez daha yeniden başlangıç yapan ve bu planını 10 oyuncu için 400 milyon euronun biraz üzerindeki transfer harcamasıyla destekleyen Chelsea'de Anselmino'nun ayrılık adayı olması şaşırtıcı değildi. Hangi formda olursa olsun.

Ancak son derece düşük erişilebilirliği ve güvenilirliği nedeniyle talipler elbette sıraya girmedi. Onu transfer etme ihtimalini en azından kafasından geçiren kulüpler bile 9 Ağustos'ta sonunda doğrulanmış oldu.

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Aaron Anselmino, Chelsea adına henüz bir saniye bile oynamadı

Blues'un Asya turunda daha önce Tottenham, Juventus ve Milan'a karşı üç maçta toplam 63 dakika süre almış, her seferinde Jorrel Hato'nun yerine oyuna dahil edilmişti. Alonso, o gün ise Anselmino'yu ilk 11'de sahaya sürdü. Sondan bir önceki hazırlık maçındaki rakip Malezya kulübü Johor Darul Ta'zim FC idi.

Arjantinli oyuncu 29 dakika sahada kaldı. Sonra uyluğundaki kaslar sinyal verdi. Anselmino gözyaşları içinde oyundan çıktı.

Ve o günden beri de sahanın dışında kaldı. Anselmino, 27 Ağustos'ta EFL Cup'taki Luton Town maçında en azından kadrodaydı, ancak 90 dakika boyunca sadece izledi. Diğer tüm maçlarda ise tribünde yer almak zorunda kaldı.

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Aaron Anselmino, Chelsea'nin takım fotoğrafında yer almıyor

Alonso kısa süre önce, 12 Eylül'de nihayet Anselmino'nun adını kamuoyu önünde andı; ancak onu Hull City ile oynanacak lig maçı için eksik olan üç oyuncudan biri olarak açıkladı. Dolayısıyla Anselmino'nun Luton karşısındaki yedek kulübesi deneyiminden sonra yeniden sakatlanmış olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Dört gün sonra resmi takım fotoğrafı çekildi. Anselmino bu karede yok.

Eski Dortmundlu oyuncuyu yakın gelecekte neyin beklediğini kendisi zaten çok iyi biliyor: fit hale gelmek, antrenmanlarda süreklilik sağlamak, ideal olarak ilk kısa sürelerini almak ve nihayet bir kez olsun istikrarlı kalmak. Anselmino ancak bu şartlarla kışın bir kiralık transfer için şans bulabilir.

Geçen ayların onu fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattığı ve öfkelendirdiği neredeyse kesin olan oyuncu için en olası senaryo da bu gibi görünüyor. Belki de Chelsea'nin sezon başlangıcına bakınca daha da öyle: Yedi resmi maçta yenilen 15 golle birlikte, dört galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi alan Alonso yönetimindeki ve Premier League'in en kötü savunmasına sahip ekip, maç başına ortalama iki golden fazla gol yiyor.

Aaron Anselmino: Profesyonel futboldaki performans verileri