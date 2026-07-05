Geliş tarihinin belirlenmesi… Al-Ahly’de Amota’nın ilk sürprizleri ortaya çıktı

Hussein Ammouta, Al-Ahly’deki projesinin ana hatlarını çizmeye başladı. Mısır’ın başkentine varmadan önce, ayrılacak oyuncularla ilgili herhangi bir kararı kesinleştirmeden önce takımın tüm unsurlarını değerlendirmek istediğini yansıtan bir mesajla ilk teknik kararlarını aldı.

Medya mensubu Ahmed Şubayr, Ammota’nın Al-Ahli yetkililerine orta saha oyuncusu Ahmed Reda’nın şu anda takımdan ayrılmasını reddettiğini bildirdiğini ve oyuncunun geleceğine ilişkin nihai kararı vermeden önce hazırlık döneminde ona tam bir şans vermeyi tercih ettiğini açıkladı.

Bu karar, Al-Ahly içinde bir sürpriz olarak karşılandı; zira geçen sezonu Al-Ahly Bank’a kiralık olarak geçiren oyuncunun ayrılması konusunda işler bu yönde ilerliyordu.

Şubayr, On Sport FM radyosundaki programında, bu durumun Al-Ahli’de kalmakta ısrar eden Ahmed Reda’yı memnun ettiğini belirtti. Reda, daha önce takımın planları dışında kaldığını ve kiralık olarak ayrılmaya yakın olduğunu öğrenince şaşkınlığa uğramıştı.

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Şubayr, Ammota’nın bugün akşam saatlerinde tüm teknik ekibiyle birlikte Kahire’ye varacağını da sözlerine ekledi. Faslı teknik direktörün güçlü bir kişiliğe ve büyük bir disipline sahip olduğunu belirten Şubayr, daha önce onunla çalışmış olan oyuncular ve yöneticiler tarafından geniş çapta takdir gördüğünü vurguladı.

Şubayr, Al-Ahly’nin yarın düzenlenecek bir basın toplantısında Ammouta’yı resmen tanıtacağını ve yeni teknik direktörün, toplantının bitiminden hemen sonra takımın ilk antrenmanını yöneteceğini belirtti.

Şubayr, sözlerini, Al-Ahly yönetiminin Ammota’ya gelmeden önce takımla ilgili tüm detayları aktardığını ve teknik direktörün menajerinin de göreve resmi olarak başlamadan önce çeşitli organizasyonel ve teknik konuları incelemek üzere kulüp merkezini ziyaret ettiğini belirterek tamamladı.

Al-Ahly, güçlü takviyelere rağmen geçen sezonu hiçbir kupa kazanamadan tamamlamış, Mısır Ligi’ni ise üçüncü sırada bitirmişti.

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