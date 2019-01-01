Gelirlerini artıran Manchester United artık kupa kazanmak istiyor

Finansal açıdan güçlenen ve borçlarında hatırı sayılır bir düşüş sağlayan Manchester United gözünü yeşil sahadaki başarılara dikti.

Alex Ferguson’ın takımdan ayrılmasından sonra istediği başarıları elde edemeyen , 2019 yılında 627,1 milyon pound gelir elde ettiğini açıkladı. İngiliz ekip aynı zaman 50 milyon pound kar ettiğini de açıklamaya ekledi.

Kırmızı şeytanların bu geliri sağlamasında geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmesinin ve buna bağlı olarak yayın gelirinin artmasının büyük payı var.

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Ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan Manchester United’ın 2020 yılındaki gelirlerinin 580 milyona düşmesi bekleniyor.

Manchester United Başkan Yardımcısı Ed Woodward konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kulübümüzün ve teknik direktörümüzün fikirleri doğrultusunda takımımızın yeniden yapılandırılmasına ve alt yapımızı güçlendirmeye odaklanmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda A takıma üç tane önemli oyuncu çıkarmayı başardık. Herkesin bildiği üzere Manchester United’ın ilk amacı kupalar kazanmaktır” ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde Daniel James, Aaron Wan-Bissaka ve Harry Maguire’ı 143 milyon pound karşılığında kadrosuna katan Manchester United, Ole Gunner Solskjaer yönetiminde çıktığı son 19 maçın yalnızca 5 tanesini kazanabildi.