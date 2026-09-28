Lizbon'daki Portugal Football Summit'te konuşan ve artık 53 yaşında olan isim, saha dışındaki sorunları hakkında açık konuştu ve neredeyse tüm servetini kaybettiğini açıkladı.

Inter, Real Madrid ve Fenerbahçe İstanbul başta olmak üzere kazançlı görevler üstlenmesine rağmen Carlos, geçmişte yanlış insanlarla iş yaptığını ve bu kişilerin sonrasında onun mal varlığı üzerinden zenginleştiğini itiraf etti.

"Banka hesabımı boşaltan insanlarla sorun yaşadım. Futboldan kazandığım her şeyin yüzde 99'unu kaybettim" diyen eski bek, şöyle devam etti: "Çok ciddi bir ailevi sorun yaşadım. Perşembe gece yarısı yatağa girdim, cuma günü ise hakkında hiçbir şey bilmediğim bir tomar belge aldım. O anda tüm geçmişimi kaybettiğimi anladım."

Bununla ilgili olarak "hatalar yaptığını" ve bugün bunlardan büyük pişmanlık duyduğunu söyledi. Bu nedenle genç ve halen aktif olan oyunculara, yalnızca futbolculuk kariyerine güvenmemeleri çağrısında bulundu. "Aktif kariyerimden sonraki gelecek planlarım hakkında her zaman düşündüm."

Brezilyalı isim şunları ekledi: "Mesele, oyuncu olarak bir hikâye inşa etmek ve imajını kullanmak. Futbolu bırakmaya karar verdiğimde spor direktörlüğü lisansımı zaten almıştım ve birçok markayla çalışıyordum." Bugün bundan büyük ölçüde fayda sağlıyor, bir dönem sahip olduğu servetin büyük bölümü artık yerinde olmasa da.

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Roberto Carlos kariyeri boyunca ne kadar para kazandı?

Tahminlere göre tarihin en iyi sol beklerinden biri olarak kabul edilen Carlos, aktif kariyeri boyunca yaklaşık 160 milyon euro kazandı. Brezilya kanalı Globo'nun aktardığına göre 53 yaşındaki isim geçmişte özellikle oyuncu menajerleriyle sorunlar yaşamıştı.

Carlos, Selecao ile 2002'de Dünya Kupası'nı kazanırken, Madrid'in Kraliyet Kulübü ile de üç kez Şampiyonlar Ligi, dört kez ise İspanya şampiyonluğu yaşadı. Bugün ise Real'de altyapı antrenörü ve marka elçisi olarak çalışıyordu.