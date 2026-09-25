Bir İngiliz gazetesinin haberleri bomba etkisi yarattı; İngiltere Premier Lig'in oluşturduğu bağımsız bir adli komitenin, Manchester City kulübünü kendisine yöneltilen 115 suçlamadan 114'ünde suçlu bulduğunu doğruladı. Bu, İngiliz futbol tarihinin en büyük mali skandalı niteliğinde.

Bu şok edici karar, İngiltere Premier Lig'in Şubat 2023'te başlattığı, kulübün mali hesaplarında dokuz tam sezon boyunca sistematik manipülasyon şüpheleri hakkında yürütülen üç yıldan uzun süren gizli ve uzun soluklu soruşturmaların ardından geldi.

İtham edilmesinin vahametine rağmen, City'nin akıbeti hâlâ askıda. "The Sun"a göre kulübün derhal itirazda bulunması bekleniyor; komite ise cezaya ilişkin kararını henüz açıklamış değil. Bu ceza, büyük bir para cezasından, kulübü rekabetten uzaklaştırabilecek bir puan silmeye, hatta en ağır ceza olan İngiltere Premier Lig'den ihraç ve düşme cezasına kadar farklı derecelerde olabilir.

Lig yönetmeliğinin W.82 maddesine göre, komite önündeki tüm işlemler tam gizlilik esasına tabidir ve kapalı oturumlarda gerçekleştirilir; nihai karar ve cezalar ise W.82.2 maddesi uyarınca ligin resmî internet sitesinde resmen yayımlanır.

Peki İngiltere şampiyonunu deviren 115 suçlama neler?

İtham belgeleri, davanın tek bir ihlalle değil, 2009/2010 sezonundan 2022/2023 sezonuna kadar uzanan beş ayrı mali yolsuzluk dosyasıyla ilgili olduğunu ortaya koydu:

Birincisi: En büyük suçlama - Gerçek gelirler konusunda ligi yanıltmak (54 suçlama)

Davanın özünü bu oluşturuyor. İngiltere Premier Lig, kulübü 2009'dan 2018'e kadar 9 ardışık sezon boyunca gelirler, sponsorluk anlaşmaları ve işletme maliyetleri konusunda kasıtlı olarak yanlış ve yanıltıcı mali bilgiler sunmakla suçluyor.

Bu ihlaller, her kulübü bütçelerinde tam şeffaflığa zorunlu kılan B.13, C.71, C.72, E.3, E.4, E.11, E.12 ve diğer maddeleri kapsıyor.

İkincisi: Gizli sözleşme skandalı - Teknik direktör ve oyuncuların maaşlarını gizlemek (14 suçlama)

Kulüp, teknik direktörünün ve oyuncularının maaşlarına ilişkin tüm ayrıntıları gizli sözleşmeler ve açıklanmayan ödemeler aracılığıyla ligin gözünden saklamakla suçlanıyor.

Teknik direktör maaşları: 2009-2013 döneminde, eski teknik direktör Roberto Mancini'nin sözleşmesiyle ilgili olarak, Q.7 ve P.7 maddeleri uyarınca.

Oyuncu maaşları: 2010-2016 döneminde, kulübün oyuncularının ücretlerine ilişkin tüm ayrıntıları lige sunulan resmî sözleşmelere dahil etme yükümlülüğüne uymadığı, K.12, T.12 ve T.13 maddeleri uyarınca.

Üçüncüsü: UEFA kurallarının ihlali - Finansal Fair Play (5 suçlama)

City, 2013/14'ten 2017/18'e kadar her sezon, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"ya ait kulüp lisanslama ve Finansal Fair Play yönetmeliğini ihlal etmekle, B.14.6 ve B.15.6 maddeleri uyarınca suçlandı. Bu, daha önce Avrupa çapında cezalandırıldığı suçlamanın aynısı.

Dördüncüsü: Kârlılık ve sürdürülebilirlik sınırlarının aşılması (7 suçlama)

Bunlar, kulüplerin izin verilen sınırı aşan zararlar etmesini engelleyen kurallar. Kulüp, 2015/16'dan 2017/18'e kadar olan sezonlarda kârlılık ve sürdürülebilirlik kuralları PSR'ye uymayı başaramadı; E.52'den E.60'a kadar olan maddeler uyarınca.

Beşincisi: Adaletin engellenmesi - Soruşturmaya işbirliği yapmamak (35 suçlama)

Ahlaki açıdan en ciddi olanı bu. İngiltere Premier Lig, Aralık 2018'den bugüne kadar City yönetimini işbirliği yapmayı reddetmek, soruşturmaları engellemek ve istenen belge ve bilgileri iyi niyetle sunmamakla, 2018/19'dan 2022/23'e kadar 5 ardışık sezon boyunca, B.15, B.16, W.1, W.2, W.15 maddeleri uyarınca suçluyor.

Lig, adli komitelerin ligden ve kulüplerden tamamen bağımsız olduğunu ve üyelerinin, kararın tarafsızlığını güvence altına almak amacıyla, W.19, W.20 ve W.26 maddeleri uyarınca Premier Lig adli kurulunun bağımsız başkanı tarafından atandığını vurguluyor.

Şimdi top Manchester City'nin sahasında. Beklenen bir itiraz açıklaması ile 14 yıl boyunca inşa edilen ve artık tehlikeye giren şampiyonlukların ve kupaların akıbeti arasında, futbol dünyası İngiliz futbolunun haritasını tamamen yeniden çizebilecek son sözü bekliyor.







