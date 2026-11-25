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Uluslararası pazarlama, yeni iş modelleri ve yapay zekâ: Spor iş dünyasının zirve buluşması SPORT MARKE MEDIEN'de 30 Kasım ve 1 Aralık 2026'da futbolun geleceği tartışılacak. Münih'teki Werksviertel'de bulunan House of Sports'un konukları arasında UEFA yöneticisi Guy-Laurent Epstein, Karl-Heinz Rummenigge ve DFL'den Peer Naubert da yer alacak.

Futbol, temel bir denge kurma ihtiyacıyla karşı karşıya: Uluslararası pazarlar ve yeni gelir modelleri büyüme potansiyeli sunarken ekonomik rekabet gücüne ve taraftarlarla kurulan bağa yönelik beklentiler de artıyor. Gelenek ile girişimci bir atılımın nasıl bir araya getirilebileceği, bu yıl Münih'teki SPORT MARKE MEDIEN'in başlıca konularından biri. Federasyon, lig ve kulüplerin önde gelen temsilcileri futbol sektörünün geleceğini tartışacak.

Küresel pazarlama ile ekonomik rekabet arasında

UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), ortak pazarlama şirketleri UC3 aracılığıyla Avrupa'daki erkek ve kadın kulüp turnuvalarının pazarlamasını bir araya getiriyor. UEFA Pazarlama İcra Direktörü Guy-Laurent Epstein, spor ve medya danışmanı Carsten Schmidt ile yapacağı „UEFA Kulüp Futbolu Oyun Planı“ başlıklı söyleşide bu yapının medya ortakları ve sponsorlar üzerindeki etkilerini ele alacak. Ticari çıkarlar, UEFA'nın değerleri ve taraftarların beklentileri arasındaki gerilim de gündemde olacak.

Alman futbolunun da uluslararası rekabetteki konumunu koruması gerekiyor. Bayern Münih'in uzun yıllar CEO'luğunu yapan ve 2023'ten beri denetim kurulu üyesi olan Karl-Heinz Rummenigge de Carsten Schmidt ile ekonomik koşulları, yeni gelir kaynaklarını ve büyümenin sınırlarını tartışacak.

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Bundesliga ve kulüpleri uluslararası açılım yolunda

Küresel erişim tek başına kalıcı bir önem kazanmayı garanti etmiyor. Bundesliga'nın Ticari İşler Direktörü Peer Naubert, yerel ortaklıkların, değişen medya tüketiminin ve özel olarak hazırlanan içeriklerin ligin uluslararası gelişimi açısından taşıdığı önemi anlatacak.

Hannover 96 Genel Müdürü Henning Bindzus ise yeni pazarlara yaratıcı yaklaşımlarla da girilebileceğini gösterecek. Kulüp, Japon FC Mito HollyHock ile iş birliğinin yanı sıra EPOCH ile birlikte Japonya'ya yönelik kendi koleksiyon kartlarını çıkarıyor. Bu yaklaşım, uluslararası marka oluşturma çabasını yeni ticari fırsatlarla birleştiriyor.

Atılımın temeli olarak gelenek

İş modelleri ve yapılar yalnızca uluslararası düzeyde değil, kulüplerin içinde de değişiyor. TSV 1860 München, 165 yılı aşkın geçmişini girişimci dinamizmle birleştirmek için yeni yollar izliyor. „Start-up TSV München von 1860: Gelenek atılımı tetikliyor“ başlıklı oturumda başkan Gernot Mang ve kulübün yeni ana sponsoru Dialog Versicherung'un CEO'su Tamara Pagel, kitlesel fonlama, güçlü ortaklıklar ile taraftar ve üyelerin aktif rolünü konuşacak.

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SPORT MARKE MEDIEN'de bu yıl futbola ayrılan paneller ve tartışma oturumları, ekonomik gelişimin, uluslararası konumlanmanın ve sporun kimliğinin birbiriyle ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor.

Eintracht Frankfurt, Schalke 04, 1. FC Nürnberg, Vfl Bochum, HSV ve Club Brugge'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp temsilcisi bu yıl yine Münih'te olacak. SLC'nin Bundesliga'ya ilişkin güncel popülerlik araştırması da bu yıl sunulacak.

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ESB Marketing Netzwerk hakkında

ESB, 680'i aşkın ortağıyla Almanya, Avusturya ve İsviçre pazarında spor, eğlence ve pazarlama sektörlerine yönelik önde gelen iş platformunu işletiyor; ortaklarına bilgi birikimi, bağlantılar ve iletişim imkânı sunuyor. ESB, çok sayıda B2B etkinliği ve medya formatıyla spor, pazarlama, etkinlik ve turizm alanlarında sektör açısından önem taşıyan buluşma ortamları oluşturuyor. Bunlar hem yüz yüze hem de dijital olarak gerçekleşiyor.