Gelecekte geri dönecek mi?.. Barcelona, Ansu Fati'nin ayrıldığını resmen duyurdu

Barcelona kulübü, bugün Salı günü, yıldız oyuncusu Ansu Fati’nin bu yaz ayrılacağını duyurdu; böylece oyuncunun Barça’daki serüveni resmen sona erdi.

Birkaç hafta süren görüşmelerin ardından Barcelona ve Monaco, 23 yaşındaki Ansu Fati'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Fati, Fransız kulübüyle dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

La Masia akademisinden yetişen forvet karşılığında Katalan kulübü 11 milyon euro alacak ve oyuncunun gelecekteki herhangi bir satışından da belirli bir pay elde edecek.

Barça, yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: “Barcelona ve Monaco, forvet Ansu Fati’nin Fransız kulübüne transferi konusunda anlaşmaya vardı. Kulüp, oyuncunun gelecekteki herhangi bir satışından pay alacaktır.”

23 yaşındaki Ansu Fati, 2012 yılında 10 yaşındayken Sevilla'dan Barcelona'ya katılmıştı.

La Masia Akademisi'ndeki eğitim programını tamamladıktan sonra, Ağustos 2019'da henüz 16 yaşında ve sadece 293 günken A takımda ilk kez forma giydi ve bugüne kadar La Liga'da Barcelona forması giyen en genç ikinci oyuncu oldu.

Blu-grana formasıyla geçirdiği kariyeri boyunca 123 resmi maça çıktı ve 29 gol attı; hem İspanya Ligi’nde hem de Şampiyonlar Ligi’nde gol atma konusunda birçok rekoru kırdı. Ayrıca Brighton ve Hove Albion’da, son olarak da Monaco’da kiralık olarak forma giydi.

Öte yandan kulüp, Ansu Fati’ye takımda bulunduğu süre boyunca Barcelona’ya gösterdiği bağlılık için teşekkürlerini iletti. Kulübün açıklamasında şunlar yer aldı: "Barcelona Kulübü, Ansu Fati’ye Barcelona forması giydiği tüm yıllar boyunca gösterdiği bağlılık, profesyonellik ve özveri için minnettarlığını ifade etmek ister ve profesyonel kariyerinin bu yeni aşamasında kendisine başarılar diler."







