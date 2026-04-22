Gelecek sezon Chelsea'de Liam Rosenior'un yerini kim alacak? BBC en güçlü üç adayı açıkladı

Andoni Iraola (43), Chelsea'nin yeni teknik direktörü olmak için en önemli adaylardan biri. Bu haberi, genellikle güvenilir bir kaynak olan gazeteci Matteo Moretto verdi. BBC'ye göre Marco Silva ve Edin Terzic de adaylar arasında yer alıyor.

Çarşamba günü erken saatlerde Liam Rosenior'un Chelsea'den kovulduğu açıklandı. 41 yaşındaki İngiliz, Ocak ayı başında göreve getirilmişti ancak The Blues ile olan evliliği mutsuz sonla sonuçlandı. Chelsea, Premier League'de dibe vurdu ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain tarafından ezildi.

Premier Lig'de son beş maç kaybedildi ve Chelsea bu maçlarda tek bir gol bile atamadı. Bu dramatik seri, yönetimin Stamford Bridge'de Rosenior'u kovma kararı almasına neden oldu. Sözleşmesi 2032 ortasına kadar devam edecekti.

Chelsea, sezonun geri kalanının "kulübün mevcut kadrosunun desteğiyle" Calum McFarlane tarafından geçici olarak tamamlanacağını duyurdu. 40 yaşındaki İngiliz, Rosenior'un yardımcılarından biriydi.

Bu nedenle Londralılar, gelecek sezon için prensipte başka birini arayacak. Fabrizio Romano'ya göre bu sezonun ardından AFC Bournemouth'un teknik direktörlüğünden ayrılacak olan Iraola, hem Moretto hem de BBC'ye göre adaylar arasında yer alıyor.

Iraola, 2023 ortasında Vitality Stadium'a geldi ve Bournemouth'u istikrarlı bir orta sıralarda yer alan takım haline getirdi; hatta Avrupa kupalarına katılma şansı bile var. Şimdiye kadar oynanan 122 maçta Iraola, takımıyla ortalama 1,42 puan topladı. Şu anda Bournemouth, Premier League'de dokuzuncu sırada yer alıyor.

İspanyol teknik direktör daha önce Rayo Vallecano, Mirandés ve AEK Larnaca'da görev yapmıştı. Son zamanlarda çeşitli İngiliz medya kuruluşları tarafından, Eddie Howe'un baskı altında olduğu Newcastle United'ın olası yeni teknik direktörü olarak da adı geçiyordu.

BBC'ye göre Silva ve Terzic de ciddi adaylar arasında yer alıyor. Silva, 2021'den beri Fulham'ın teknik direktörlüğünü yürütüyor ve şu anda Premier League'de on ikinci sırada bulunuyor. Terzic ise 2021'de ve 2022 ortasından 2024'e kadar Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğünü yaptı.