Belçika günlük gazetesi Het Nieuwsblad’ın, Club Brugge yönetim kurulundan adı açıklanmayan bir üyeye yer verdiği haberine göre, 22 yaşındaki oyuncunun transferine şimdilik kapı kapalı.

Haberde Tresoldi’nin "satılık olmadığı" belirtilirken, bu nedenle ilgilenen kulüplerin yaklaşan kış transfer döneminde forveti sözleşmesinden çıkarmak ve kadrolarına katmak için girişimde bulunup bulunmayacağının "tamamen önemsiz" olduğu ifade edildi.

Bu sezon sergilediği güçlü performans nedeniyle Alman-İtalyan oyuncunun birçok büyük kulübün transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor. Son aylarda Borussia Dortmund, Inter, Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur ve Arsenal’in adı anılırken, şu anda özellikle Milan’ın golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürülüyor.

Gazzetta dello Sport kısa süre önce Tresoldi transferinin kulüp sahibi Gerry Cardinale için bizzat ilgilendiği bir mesele hâline geldiğini bildirdi. ABD’li iş insanının, sportif yönetimden olası bir transferin şartlarını araştırmasını istediği; ardından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını yoklamak için Tresoldi’nin danışmanlarıyla temasa geçildiği aktarıldı.

Gelecek maçlar ZUL First Division A 15:45 CLB

Cardinale’nin gelişmeler hakkında bizzat bilgilendirilmek istediği belirtiliyor. Transfer için ocak ayında mı yoksa gelecek yaz mı girişimde bulunulacağı ise belirsiz. Son haberlere göre Rossoneri’nin yeni sezonun başlamasını beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

Tresoldi, tüm kulvarlarda çıktığı 14 resmi maçta şimdiden 12 gol attı. Geçen hafta sonu Club Brugge’ün Jupiler Pro League’de VV St. Truiden’i 3-2 yendiği maçta takımının üç golünü de kaydetti. Bu, son 26 gündeki üçüncü hat-trick’iydi.

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Nicolo Tresoldi hangi millî takımı seçecek?

22 yaşındaki oyuncu, 2025’te 7,5 milyon euro karşılığında Hannover 96’dan Club Brugge’e transfer oldu ve kulüple 30 Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor. İddialara göre Belçika ekibi, forvet için daha yaz aylarında 35 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. Piyasa değerinin ise artık 50 milyon euronun üzerine çıktığı belirtiliyor.

Hakkındaki transfer söylentileri sürerken Tresoldi’nin millî takım geleceği de henüz tam olarak netleşmiş değil. İtalya’da doğan 22 yaşındaki oyuncu, 2022’den bu yana Alman vatandaşlığına da sahip. Dolayısıyla İtalya Millî Takımı’nın yanı sıra Almanya Millî Takımı’nda da forma giyebilir.

Tresoldi, Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un son 44 kişilik kadrosunda yer almadı. Buna karşın Almanya U21 takımında forma giydi ve çıktığı 27 millî maçta 16 gol attı. Hangi millî takımda oynayacağına ise gelecek yaz düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası’ndan sonra karar vermek istiyor.