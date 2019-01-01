Geleceğin sporu Futgolf: Futbol ve Golf bir arada

Kadir Has Üniversitesi, 23 Kasım'da düzenleyeceği seminerde Futgolf'ü tanıtacak

Futbol ve golf sporlarını birleştiren Futgolf hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isteyenler Kadir Has Üniversitesi'ne davetli!

23 Kasım 2019 Cumartesi günü Kadir Has Kampüsü Cibeli Salonu'nda düzenlenecek seminerde 'geleceğin sporu' olarak adlandırılan Futgolf tanıtılacak.

'Geleceğin Sporu Futgolf: Futbol ve Golf Bir Arada' isimli seminere konuşmacı olarak davet edilen Levent Baş ve Alp Şengünler katılımcılara Futgolf hakkında detaylı bilgi verecek ve soruları yanıtlayacak.

Katılımcılar daha sonra mini bir oyun üzerinden Futgolf deneyimi de yaşayabilecek.

Bu özel programa katılmak isteyenler 22 Kasım Cuma günü saat 12:00'ye kadar ücretsiz olarak kayıt yaptırabilirler. Katılımcılara seminerin ardından bir de sertifika verilecek.

Seminer programı şöyle oluşuyor:

11:00 - 12:00 | Futgolf nedir, nasıl oynanır?

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12:00 - 12:30 | Soru & Cevap

12:30 - 13:00 | Mini Futgolf Oyunu

'Geleceğin Sporu Futgolf: Futbol ve Golf Bir Arada' semineriyle ilgili daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi internet sitesini ziyaret edebilrisiniz.