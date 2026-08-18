Geleceği belirsiz olsa da Rashford, Manchester United'da hayranlık uyandırıyor

Marcus Rashford, Barcelona'ya kiralık gittiği dönemin ardından kulübe dönmesinin ardından Manchester United yetkililerini oldukça etkiledi.

"Daily Mail" gazetesine göre, Manchester United'ın antrenman tesisindeki kaynaklar, yetiştiği kulüpte ilk kez sahaya çıkan 28 yaşındaki oyuncunun zor bir durum olarak nitelendirilebilecek şartları tamamen kabullendiğini ve antrenmanlarda hiç durmadan çalıştığını belirtiyor.

Old Trafford'da, transfer döneminin bitmesinin ardından Rashford'un kulüpte kalacağına dair inanç giderek güçleniyor. Bu gerçekleşirse, United ile her zaman pürüzsüz geçmeyen uzun kariyerinde yeni bir sayfa açılabileceğine dair temkinli bir iyimserlik var.

Transfer döneminin kapanmasına iki haftadan fazla süre kalmasına rağmen, Rashford'un Manchester'da kalma ihtimali günden güne artıyor.

İngiliz gazetesi, Rashford'un yanında oynamış olan teknik direktör Michael Carrick'in, İngiliz milli oyuncu Manchester United'a dönmeden önce onunla uzun bir görüşme yaptığını öğrendi. Bu görüşme, Barcelona'nın oyuncuyu 26 milyon sterlin karşılığında satın alma maddesini devreye sokmayı reddetmesinin ardından gerçekleşti; Katalonya'daki kiralık döneminin başarılı geçmesine rağmen bu böyle oldu. Başka kulüpler de oyuncuya ilgi gösterdi, ancak transfer henüz gerçekleşmedi.

Rashford, 9 Ağustos'ta takım arkadaşlarına katıldı ve son kez orada bulunduğundan bu yana kulübe katılan çok sayıda yeni çalışanla tanıştı. Ayrıca 50 milyon sterlin maliyetle kapsamlı bir yenileme sürecinden geçen antrenman tesisindeki yeni imkânları da gördü.

Kaynaklar İngiliz gazetesine, Rashford'un kulüpteki genç oyunculara yardım etme konusunda bir kez daha büyük ilgi gösterdiğini belirtti; özellikle genç kategorilerdeki performansıyla büyük övgü toplayan 15 yaşındaki harika çocuk JJ Gabriel'e.

Rashford ayrıca 19 yaşındaki kanat oyuncusu Shea Lacey ile de vakit geçirdi ve İngiltere Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Kobbie Mainoo ile yeniden iletişim kurmakta gecikmedi.

Aston Villa'daki kiralık dönemi sonrasında, bu yaz sezonun erken bir döneminde Birmingham'dan United'a katılan Youri Tielemans ile yakın olduğu biliniyor.

Bir gözlemci gazeteye şunları söyledi: "İyi bir ikinci izlenim bırakmak için bilinçli bir çaba gösterdiği açık."