Çarşamba günü yayımlanan bir habere göre Liverpool, 16 yaşındaki Senegalli bir yeteneğin transferi için anlaşmaya vardı.

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Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Kırmızılar henüz 16 yaşındaki genç Senegalli kanat oyuncusu Sidi Barhama Ndiaye'yi kadrosuna katmak için sözlü anlaşmaya vardı.

Yetenekli Afrikalı oyuncunun, 18 yaşını dolduracağı Ocak 2028'de Liverpool'a katılması bekleniyor. Habere göre oyuncu, 2025 yılında kulüpte deneme sürecinden geçtiği için İngiliz kulübünün yönetimi tarafından yakından tanınıyor.

Liverpool'un oldukça gelecek vaat eden bir oyuncuyu kapmak için erken davrandığı görülüyor. Şu anda U17 Dünya Kupası'nda Senegal'i temsil eden Sidi Barhama Ndiaye, Küba karşısında bir gol atıp iki asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.

Uluslararası arenadaki bu parlak performans, bir yıldan biraz uzun bir süre sonra 18 yaşına girdiğinde Kırmızılar'a katılması beklenen genç kanat oyuncusunun potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor.

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Liverpool, Faslı bir yeteneğin peşinde

Liverpool'un Ndiaye transferi için anlaştığı haberi, basında çıkan ve kulübün Faslı yıldız Abdellah Ouazane'ye ciddi ilgi duyduğunu ortaya koyan haberlerden günler sonra geldi. Henüz 17 yaşında olan Ouazane, genç yaşına rağmen Fas milli takımında forma giymeye başladı ve Ajax'ın ilk on birinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Bu durum, genç Faslı oyuncunun yeteneğine duyulan büyük güveni yansıtıyor.

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Ouazane'nin Ajax'taki istatistikleri göz kamaştırıcı ve Ngumoha'yı fazlasıyla hatırlatıyor. Wyscout'un verilerine göre Faslı ofansif orta saha, her 90 dakikada 0,83 gole katkı sağlıyor, 90 dakikada 8,5'in üzerinde çalım denemesi yapıyor ve bu denemelerin %73'ünü başarıyla tamamlıyor.

Bunlar tek kelimeyle olağanüstü rakamlar. Faslı yıldız, Ngumoha'yla boy ölçüşebilecek teknik becerilere sahip ve Andoni Iraola yönetiminde oyun kurucu pozisyonunda Florian Wirtz'in alternatifi olarak görülüyor.

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Daha da önemlisi, Ouazane bir Liverpool taraftarı ve kulübe katılmak, Fas'taki çocukluğundan beri kurduğu bir hayal. Kırmızılar'ın maçlarını izleyerek bir gün Anfield'da oynamanın hayalini kurmuş. Bu yüzden transferin gerçekleşmesini çok istiyor ve bu da müzakereleri büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Bu nedenle bu gelişmeyi yakından takip etmek önemli. Faslı yıldız Ouazane ile Ngumoha'nın aynı takımda birlikte oynayıp yeni bir yıldız kuşağına öncülük ettiğini hayal edin. Son derece heyecan verici bir fikir ve Liverpool'da yalnızca büyük transferlere değil, Fas'tan ve dünyanın dört bir yanından gelen genç yeteneklere dayanan yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

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Liverpool'un vizyonu, selefi Richard Hughes'tan tamamen farklı bir bakış açısına sahip olan Julian Ward'ın kulübün yeni sportif direktörü olarak atanmasıyla değişti.

Ward'ın görevi net: Dünyanın dört bir yanından geleceğin yıldızlarını keşfetmek. Ward, perde arkasında Pedro Marques ile birlikte çalıştı ve Mor Talla Ndiaye, Ifeanyi Ndukwe, Samuel Martinez ve Luca Brugmans gibi yeteneklerin transferlerinde kilit rol oynadı.