Geertruida ile bir Feyenoord oyuncusu, PSV-Feyenoord maçının ardından sert bir tartışma yaşadı

PSV - Feyenoord (1-1) maçının ardından saha kısa süreliğine karıştı. Jeremiah St. Juste, Lutsharel Geertruida'ya hafifçe vurunca ortam gerildi.

Eindhoven'da PSV ile Feyenoord arasındaki maç sakin bir atmosferde geçti. Ev sahibi ekip ilk yarıda öne geçti, ancak Feyenoord ikinci yarıda skoru eşitledi.

Bitime 15 dakika kala Geertruida, Ivan Perisic'in pasıyla topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. Ancak gol sevincine başlayamadan ofsayt bayrağı haklı olarak kalktı.

Maçın ardından sahadaki ortam kısa süreliğine gerildi. St. Juste, Geertruida'nın yanına giderek ona hafifçe vurdu. Başta samimi bir sohbet gibi görünen bu karşılaşma, Geertruida'nın sertçe itmesiyle kısa süreli bir itiş kakışa dönüştü.

Ardından Ryan Flamingo ve Gaoussou Diarra da olaya karışmak için koşarak geldi. Sahada sükûnet kısa sürede yeniden sağlandı.