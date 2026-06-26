Geert Wilders, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynanacak maç öncesinde Fas'ı kışkırtıyor

Geert Wilders, şimdiden Dünya Kupası on altıncı final turunda Hollanda milli takımı ile Fas arasında oynanacak maçla ilgileniyor. PVV parti grubu başkanı, Cuma günü Instagram sayfasında alaycı bir fotoğraf paylaştı.

Wilders, Al tarafından oluşturulan ve kendisinin hakem rolünde Faslı bir oyuncuya kırmızı kart gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı. Arka planda, politikacının kararına itiraz eden iki Faslı oyuncu görülüyor; Wilders ise fotoğrafa “sorun yok” yazısını eklemiş.

PVV lideri, bu Dünya Kupası sırasında daha önce de bir Instagram paylaşımıyla gündeme gelmişti. Dua eden Faslı oyuncuların bulunduğu bir fotoğrafın altına, Limburger asıllı Wilders “F*ck Allah” yazısını eklemiş ve bu da öfkeli tepkilere yol açmıştı.

Wilders, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nı yakından takip ediyor. Hollanda milli takımına defalarca başarı diledi. İsveç ile oynanan grup maçı öncesinde “PVV diyor ki: Hollanda 1 numara! Bu akşam başarılar Oranje! Hepinize iyi eğlenceler!” diye yazmıştı.

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası'nın on altıncı finalinde Fas ile karşılaşacak. Meksika'nın Monterrey kentinde oynanacak maç, pazartesi gecesi salı sabaha karşı saat 03:00'te başlayacak. Kazanılması halinde, çeyrek finalde Güney Afrika veya Kanada ile karşılaşılacak.