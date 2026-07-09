Geert Wilders, Fas'ın elenmesinin hemen ardından X'te bir paylaşım yaptı

Geert Wilders, Fas’ın Dünya Kupası’ndan elenmesinden memnun. Çeyrek finalde Fransa’ya 2-0 yenildikten hemen sonra, PVV’nin grup başkanı X ve Instagram’da bir mesaj yayınladı.

Wilders, Arapça harflerle “Tanrı’nın iradesi” yazdı. Mesajın altında, Fas’ın elenmesine atıfta bulunan “Vive la France!” yazısı eşliğinde bir uçak fotoğrafı yer alıyor.

Fas, ilk yarı boyunca Fransa karşısında direndi. Didier Deschamps’ın takımı, ikinci yarıda Kylian Mbappé ve Ousmane Dembéle’nin golleriyle skoru belirledi ve böylece yarı finale yükseldi.

Wilders, bu Dünya Kupası sırasında daha önce Instagram’da, hakem kılığına girerek Faslı bir oyuncuya kırmızı kart gösterdiği bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafın altına “Her şey yoluna girecek” yazmıştı.

Hollanda milli takımının Fas’a yenilip turnuvadan elenmesinin ardından PVV lideri, Fas takımını galibiyetinden dolayı tebrik ederek sportmenlik örneği sergiledi.