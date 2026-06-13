Geert Wilders, Cumartesi günü sosyal medyada Fas milli takım oyuncularının bir fotoğrafına yaptığı dikkat çekici yorumla ortalığı karıştırdı. PVV lideri, bir golün ardından sahada topluca dua eden birkaç milli oyuncunun yer aldığı bir görsele tepki gösterdi.

Wilders, fotoğrafın altına sadece iki kelime yazdı: "F*ck Allah". Bu mesaj, X'te neredeyse anında bir tepki fırtınasına yol açtı.

Tweetin zamanlaması dikkat çekicidir. Fas, Cumartesi gecesi Pazar sabahına karşı, Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.











