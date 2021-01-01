Gedson Fernandes Galatasaray kariyerine golle başladı

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes ilk maçında Alanyaspor filelerini sarsmayı başardı.

Kulüp takımlarındaki son golünü Benfica formasıyla 27 Kasım 2018'de Bayern Münih filelerine gönderen Gedson Fernandes, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol bulsa da takımının elenmesine engel olamadı.

Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Portekizli yıldız Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk maçta golle tanıştı. 90+4'te skoru 3-2'ye getiren golü atan 22 yaşındaki futbolcu böylece kulüp takımlarında uzun bir aranın ardından gol buldu.

Fernandes kulüp takımlarında son golünü Benfica formasıyla 27 Kasım 2018'de Bayern Münih filelerine göndermişti. Tottenham formasıyla çıktığı 14 maçta gol bulamayan Fernandes böylece Galatasaray kariyerine güzel bir başlangıç yapmış oldu.