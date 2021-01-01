Gedson Fernandes, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
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Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve tedbir amaçlı karantinası devam eden Gedson Fernandes'in durumu netleşmeye başladı.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Gedson Fernandes'in Perşembe günü yapılacak üçüncü Covid-19 testi negatif çıkarsa derbide kadroda olacak.
Portekizli oyuncunun test sonucunun negatif çıkması halinde Cuma günü idmanda denenecek.
Öte yandan haberde maç eksiği bulunan Gedson Fernandes'in ilk 11'de maça çıkmak için 2 haftaya ihtiyacığı olduğu da kaydedildi.