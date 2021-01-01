Gedson Fernandes, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, üçüncü Covid-19 testinin negatif çıkması halinde Fenerbahçe derbisinde oynayabilir.

Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve tedbir amaçlı karantinası devam eden Gedson Fernandes'in durumu netleşmeye başladı.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Gedson Fernandes'in Perşembe günü yapılacak üçüncü Covid-19 testi negatif çıkarsa derbide kadroda olacak.

Portekizli oyuncunun test sonucunun negatif çıkması halinde Cuma günü idmanda denenecek.

Öte yandan haberde maç eksiği bulunan Gedson Fernandes'in ilk 11'de maça çıkmak için 2 haftaya ihtiyacığı olduğu da kaydedildi.