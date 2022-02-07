Gedson Fernandes Çaykur Rizespor formasıyla ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıkarken, bir asist yaptı

Türk futbolunda son yılların en ilginç transfer hikayelerinden birine konu olarak bonservisi Beşiktaş tarafından alınmasına rağmen sezon sonuna dek Çaykur Rizespor'a imza atan Gedson Fernandes, Karadeniz temsilcisiyle ilk maçına çıktı.

Portekizli oyuncu takımının 3-1 yenildiği Adana Demirspor maçında 19 dakika süre aldı.

Mücadelenin 71. dakikasında Fabricio Baiano'nun yerine oyuna giren Fernandes oyuna girdikten dokuz dakika sonra Yusuf Sarı'nın golünde asist yaptı.

Yüze 86.4'lük isabet oranıyla 22 pas yapan Gedson Fernandes sahada kaldığı bölümde bir şut pası verirken, iki top kapma girişiminin birinde başarılı oldu ve girdiği iki ikili mücadeleden de galip ayrıldı.

Kasım ayından beri ilk kez oynadı

Benfica'da 19 Kasım 2021'de 60 dakika sahada kaldığı Paços De Ferreira maçının ardından ilk kez sahaya çıkan 23 yaşındaki oyuncunun maç eksiğini giderdikten sonra önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor.

Gedson Fernandes'in takımının 11 Şubat'ta oynayacağı Altay deplasmanında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi halinde en az 45 dakika forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Lig'de 24 hafta sonunda 22 puanla 18. sırada yer alan Çaykur Rizespor küme düşme hattında yer alıyor. Ligin ilk 12 haftasında sadece bir puan toplayabilen Çaykur Rizespor, ilerleyen haftalarda çıkışsa geçse de düşme hattından uzaklaşmayı bir türlü başaramamıştı.

Devre arasında Gedson Fernandes'in yanı sıra Eren Albayrak, Kubilay Kanatsızkuş ve Yusuf Sarı'yı da transfer eden Çaykur Rizespor'da transferlerin sürmesi bekleniyor.

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