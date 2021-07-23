Portekizli yetenek, orta sahadaki kalitesi ve müthiş potansiyeliyle iki takımın da kadrosunda görmek istediği bir oyuncu.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes, tıpkı Rachid Ghezzal transferinde olduğu gibi iki dev kulübü bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Hürriyet’in haberine göre; Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ’ın Benfica kulübüyle yaptğı görüşme sonucunda bonservis konusunda anlaşma sağlandı. Transfer konusunda son kararı Gedson Fernandes verecek.

Geçtiğimiz günlerde medyada, Beşiktaş’ın Gedson’un bonservisinin %50’sini almak için 7.5 milyon euro teklif ettiği yönünde haberler yer almıştı.

Paslarıyla öne çıkıyor

Gedson Fernandes, dikine oynamayı seven, dripling yeteneği ve savunmanın arkasına attığı derin paslarla dikkat çeken modern bir orta saha oyuncusu. Savunması klasik bir ön libero kadar kuvvetli olmasa da, pas kanallarına yaptığı baskı, enerjisi ve dinamizmi ile oyunun bu yönünde de zaaf yaşatmayan bir oyuncu.

22 yaşındaki oyuncunun en önemli eksilerinden biri, rakip yarı sahadaki etkinliğine rağmen skor tehdidi oluşturmaması. Benfica formasıyla 59 maçta 3 gol atan Gedson, Tottenham’da gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray’daki tek golünü ise Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ağlarına gönderdi.

Rakip ceza sahasına pek girmeyen Gedson, daha ziyade topu tehlike bölgesindeki arkadaşlarıyla buluşturmayı tercih ediyor. Portekizli, geçen sezon Galatasaray’ın üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas atan orta saha oyuncusuydu (90 dakika başına 15.84).

Galatasaray için kritik isim

Galatasaray’a ilk geldiği dönemde fiziksel açıdan yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler alsa da, bu daha çok uzun süredir düzenli futbol oynamamasından kaynaklanıyordu. Zira Gedson, sezon sonuna doğru mücadele seviyesini yukarı çekmeyi başardı.

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk yedi lig maçında sadece bir kez 90 dakika sahada kalan Gedson’un takip eden 10 haftada 8 kez maçın tamamını oynaması da buna işaret ediyor.

Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV’ye 5-1 kaybettiği maç, Gedson’un orta saha kurgusundaki önemini net bir şekilde gösterdi. Fatih Terim, merkezde Arda Turan’ın yanında aslında bir kanat oyuncusu olan Emre Kılınç’a görev vermek zorunda kaldı.

Beşiktaş’a derinlik katar

Beşiktaş, şampiyon kadronun orta sahasını tecrübeli Mehmet Topal ve geçen sezon Süper Lig’in en dikkat çeken isimlerinden Salih Uçan transferleriyle takviye etti.

Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olmak isteyen siyah beyazlılar için kadro derinliği önem arz etse de, Gedson’a Galatasaray kadar şiddetli bir şekilde ihtiyaç duymadıkları söylenebilir.

Yine de, 37 yaşındaki Atiba’nın geçen sezon 40 maç ile takımın en fazla forma giyen üçüncü ismi olduğunu hatırlamakta fayda var. Sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz’ün de kulüpten ayrıldığı düşünülürse, bu bölgeye yapılacak kaliteli bir transfer Beşiktaş’ın sezon boyunca diri kalmasını sağlayabilir.

Tottenham macerası hüsranla sonuçlanmıştı

Benfica’nın 2020’nin başında, 18 aylığına Tottenham’a kiraladığı Gedson Fernandes, Jose Mourinho’nun Londra ekibinde yaptığı ilk transferdi.

Tottenham, Fernandes için 4.5 milyon dolar kiralama bedeli öderken, yapılan sözleşmede 50 milyon dolar’lık bir satın alma opsiyonu da bulunuyordu.

Mourinho, Moussa Sissoko ve Tanguy Ndombele’nin sakatlıklarının ardından ara transferde kadrosuna kattığı Gedson’a 14 maçta şans verdi. Genelde oyuna sonradan dahil olan Fernandes’in 90 dakika sahada kaldığı tek maç, Ocak 2020’de FA Cup’ta oynanan Marine FC maçıydı.

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