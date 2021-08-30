Schalke’den ayrılması beklenen milli oyuncu Ozan Kabak, yoluna Premier Lig’de devam edecek.

Geride bıraktığımız 2020-21 sezonunun devre arasında savunma rotasyonunda sakatlık krizi yaşayan Liverpool, Schalke’den Ozan Kabak’ı kiralamıştı.

Transfer döneminde RB Leipzig’in Fransız stoperi Ibrahima Konate’yi kadrosuna katan İngiliz ekibi, milli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

Schalke’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak’ın adı Sevilla ve Torino gibi Avrupa kulüpleriyle anılıyordu. Ancak genç oyuncu, Norwich City ile anlaşmaya vararak yoluna Premier Lig’de devam etme kararı aldı.

Ozan Kabak Norwich City’de

Premier Lig’e yeni yükselen ekiplerden Norwich City, Ozan Kabak’ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

“Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum ve taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum.”

“Teknik direktörümle konuştum ve sunduğu projeden gerçekten etkilendim. Geçen sezon Premier Lig’de oynamıştım ve bundan çok keyif almıştım.”

“Tekrar bu ligde oynamak istedim ve Norwich City’ye geldim, takıma katkıda bulunmak istiyorum.”

“Çok büyük bir potansiyeli getirdik”

Norwich’in Alman teknik direktörü Daniel Farke, genç yıldızın transferine dair şu açıklamalarda bulundu:

“Savunma hattına takviye yapmak istiyorduk ve Ozan Kabak’ı transfer ettiğimiz için de çok mutluyuz. O, çok büyük bir potansiyele sahip.”

“Onu transfer etmek isteyen birçok takım vardı ve bu transferi gerçekleştirebildiğimiz için çok memnunuz. Ozan Avrupa’daki birçok kulüp tarafından takip edilen ve beğenilen bir oyuncu.”

“Ozan büyük takımlarda forma giydi ve Türkiye ile de uluslararası arenada kendisini gösterdi. Liverpool ile de Premier Lig tecrübesi yaşadı, bu da onun ne kadar önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda harika bir karakteri var.”

“Onun en üst seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak istiyoruz. Bizimle yıldızını parlatabileceğini düşünüyoruz. Böyle bir eklemeyi yapabilme şansını yakaladığımız için mutluyuz.”

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