Geçmişten bugüne Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan tüm takımlar ve kupayı en çok kazananlar

Chelsea Mayıs 2021'de Manchester City'i Kai Havertz'in golüyle mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni ikinci kez kazandı ama Avrupa futbolunun en büyük kupasını en çok kim kazanmıştı?

Dev kupada 2021-2022 sezonunun başlamasıyla birlikte hem Chelsea hem de Manchester City kupayı kazanmak için bir kez daha büyük bir mücadele veriyor.

Alman yıldız Havertz'in golü Londra ekibinin Premier Lig'de şampiyonuk ipini göğüsleyen Pep Guardiola'nın takımını mağlup etmesini sağlarken, Chelsea'ye de kupayı ikinci kez kazandırmıştı.

Peki kupayı en çok kim kazanmıştı? Kupanın tüm şampiyonlarına GOAL aracılığıyla göz atın.

Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nı en çok kim kazandı?

Real Madrid eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, yeni adıyla ise Şampiyonlar Ligi'ni 13 kezle en fazla kazanan takım konumunda. İlkini 1956'da kazanan İspanyol devi, son kupasını ise 2018'de kazanmıştı.

Milan yedi şampiyonlukla listede ikinci sırada yer alıyor. Bayern Münih ve Liverpool altı, Barcelona ise beş kez en büyük kupayı kazandı.

Kupa 1955-1956 sezonundan bu yana toplam 22 takımın ellerinde yükseldi.

Sezon Kazanan takım Skor Finalist 1955-56 Real Madrid 4-3 Stade de Reims 1956-57 Real Madrid 2-0 Fiorentina 1957-58 Real Madrid 3-2 Milan 1958-59 Real Madrid 2-0 Stade de Reims 1959-60 Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt 1960-61 Benfica 3-2 Barcelona 1961-62 Benfica 5-3 Real Madrid 1962-63 Milan 2-1 Benfica 1963-64 Internazionale 3-1 Real Madrid 1964-65 Internazionale 1-0 Benfica 1965-66 Real Madrid 2-1 Partizan 1966-67 Celtic 2-1 Internazionale 1967-68 Manchester United 4-1 Benfica 1968-69 Milan 4-1 Ajax 1969-70 Feyenoord 2-1 Celtic 1970-71 Ajax 2-0 Panathinaikos 1971-72 Ajax 2-0 Internazionale 1972-73 Ajax 1-0 Juventus 1973-74 Bayern Münih 4-0 (Maç tekrarı) Atlético Madrid 1974-75 Bayern Münih 2-0 Leeds United 1975-76 Bayern Münih 1-0 Saint-Étienne 1976-77 Liverpool 3-1 Borussia Mönchengladbach 1977-78 Liverpool 1-0 Club Brugge 1978-79 Nottingham Forest 1-0 Malmö FF 1979-80 Nottingham Forest 1-0 Hamburg 1980-81 Liverpool 1-0 Real Madrid 1981-82 Aston Villa 1-0 Bayern Münih 1982-83 Hamburg 1-0 Juventus 1983-84 Liverpool 1-1 (Liverpool penaltılarla kazandı) Roma 1984-85 Juventus 1-0 Liverpool 1985-86 Steaua Bükreş 0-0 (Steaua penaltılarla kazandı) Barcelona 1986-87 Porto 2-1 Bayern Münih 1987-88 PSV Eindhoven 0-0 (PSV penaltılarla kazandı) Benfica 1988-89 Milan 4-0 Steaua Bükreş 1989-90 Milan 1-0 Benfica 1990-91 Kızılyıldız 0-0 (Kızılyıldız penaltılarla kazandı) Marseille 1991-92 Barcelona 1-0 Sampdoria 1992-93 Marseille 1-0 Milan 1993-94 Milan 4-0 Barcelona 1994-95 Ajax 1-0 Milan 1995-96 Juventus 1-1 (Juventus penaltılarla kazandı) Ajax 1996-97 Borussia Dortmund 3-1 Juventus 1997-98 Real Madrid 1-0 Juventus 1998-99 Manchester United 2-1 Bayern Münih 1999-2000 Real Madrid 3-0 Valencia 2000-01 Bayern Münih 1-1 (Bayern penaltılarla kazandı) Valencia 2001-02 Real Madrid 2-1 Bayer Leverkusen 2002-03 Milan 0-0 (Milan penaltılarla kazandı) Juventus 2003-04 Porto 3-0 Monaco 2004-05 Liverpool 3-3 (Liverpool won on penalties) Milan 2005-06 Barcelona 2-1 Arsenal 2006-07 Milan 2-1 Liverpool 2007-08 Manchester United 1-1 (Man Utd penaltılarla kazandı) Chelsea 2008-09 Barcelona 2-0 Manchester United 2009-10 Internazionale 2-0 Bayern Münih 2010-11 Barcelona 3-1 Manchester United 2011-12 Chelsea 1-1 (Chelsea penaltılarla kazandı) Bayern Münih 2012-13 Bayern Münih 2-1 Borussia Dortmund 2013-14 Real Madrid 4-1 Atlético Madrid 2014-15 Barcelona 3-1 Juventus 2015-16 Real Madrid 1-1 (Real penaltılarla kazandı) Atlético Madrid 2016-17 Real Madrid 4-1 Juventus 2017-18 Real Madrid 3-1 Liverpool 2018-19 Liverpool 2-0 Tottenham 2019-20 Bayern Münih 1-0 Paris Saint-Germain 2020-21 Chelsea 1-0 Manchester City

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