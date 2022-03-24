Geçmişten bugüne Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan tüm takımlar ve kupayı en çok kazananlar

Uğur Aktan
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Chelsea 1-0'lık Manchester City galibiyetiyle kupayı kazanan son takım oldu. Peki Şampiyonlar Ligi'ni en çok hangi takım kazandı?

Chelsea Mayıs 2021'de Manchester City'i Kai Havertz'in golüyle mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni ikinci kez kazandı ama Avrupa futbolunun en büyük kupasını en çok kim kazanmıştı?

Dev kupada 2021-2022 sezonunun başlamasıyla birlikte hem Chelsea hem de Manchester City kupayı kazanmak için bir kez daha büyük bir mücadele veriyor. 

Alman yıldız Havertz'in golü Londra ekibinin Premier Lig'de şampiyonuk ipini göğüsleyen Pep Guardiola'nın takımını mağlup etmesini sağlarken, Chelsea'ye de kupayı ikinci kez kazandırmıştı. 
Peki kupayı en çok kim kazanmıştı? Kupanın tüm şampiyonlarına GOAL aracılığıyla göz atın. 

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Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nı en çok kim kazandı?

Real Madrid eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, yeni adıyla ise Şampiyonlar Ligi'ni 13 kezle en fazla kazanan takım konumunda. İlkini 1956'da kazanan İspanyol devi, son kupasını ise 2018'de kazanmıştı. 

Milan yedi şampiyonlukla listede ikinci sırada yer alıyor. Bayern Münih ve Liverpool altı, Barcelona ise beş kez en büyük kupayı kazandı. 

Kupa 1955-1956 sezonundan bu yana toplam 22 takımın ellerinde yükseldi. 

Sezon Kazanan takım Skor Finalist
1955-56 Real Madrid 4-3 Stade de Reims
1956-57 Real Madrid 2-0 Fiorentina
1957-58 Real Madrid 3-2 Milan
1958-59 Real Madrid 2-0 Stade de Reims
1959-60 Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt
1960-61 Benfica 3-2 Barcelona
1961-62 Benfica 5-3 Real Madrid
1962-63 Milan 2-1 Benfica
1963-64 Internazionale 3-1 Real Madrid
1964-65 Internazionale 1-0 Benfica
1965-66 Real Madrid 2-1 Partizan
1966-67 Celtic 2-1 Internazionale
1967-68 Manchester United 4-1 Benfica
1968-69 Milan 4-1 Ajax
1969-70 Feyenoord 2-1 Celtic
1970-71 Ajax 2-0 Panathinaikos
1971-72 Ajax 2-0 Internazionale
1972-73 Ajax 1-0 Juventus
1973-74 Bayern Münih 4-0 (Maç tekrarı) Atlético Madrid
1974-75 Bayern Münih 2-0 Leeds United
1975-76 Bayern Münih 1-0 Saint-Étienne
1976-77 Liverpool 3-1 Borussia Mönchengladbach
1977-78 Liverpool 1-0 Club Brugge
1978-79 Nottingham Forest 1-0 Malmö FF
1979-80 Nottingham Forest 1-0 Hamburg
1980-81 Liverpool 1-0 Real Madrid
1981-82 Aston Villa 1-0 Bayern Münih
1982-83 Hamburg 1-0 Juventus
1983-84 Liverpool 1-1 (Liverpool penaltılarla kazandı) Roma
1984-85 Juventus 1-0 Liverpool
1985-86 Steaua Bükreş 0-0 (Steaua penaltılarla kazandı)  Barcelona
1986-87 Porto 2-1 Bayern Münih
1987-88 PSV Eindhoven 0-0 (PSV penaltılarla kazandı) Benfica
1988-89 Milan 4-0 Steaua Bükreş
1989-90 Milan 1-0 Benfica
1990-91 Kızılyıldız 0-0 (Kızılyıldız penaltılarla kazandı) Marseille
1991-92 Barcelona 1-0 Sampdoria
1992-93 Marseille 1-0 Milan
1993-94 Milan 4-0 Barcelona
1994-95 Ajax 1-0 Milan
1995-96 Juventus 1-1 (Juventus penaltılarla kazandı) Ajax
1996-97 Borussia Dortmund 3-1 Juventus
1997-98 Real Madrid 1-0 Juventus
1998-99 Manchester United 2-1 Bayern Münih
1999-2000 Real Madrid 3-0 Valencia
2000-01 Bayern Münih 1-1 (Bayern penaltılarla kazandı) Valencia
2001-02 Real Madrid 2-1 Bayer Leverkusen
2002-03 Milan 0-0 (Milan penaltılarla kazandı) Juventus
2003-04 Porto 3-0 Monaco
2004-05 Liverpool 3-3 (Liverpool won on penalties) Milan
2005-06 Barcelona 2-1 Arsenal
2006-07 Milan 2-1 Liverpool
2007-08 Manchester United 1-1 (Man Utd penaltılarla kazandı) Chelsea
2008-09 Barcelona 2-0 Manchester United
2009-10 Internazionale 2-0 Bayern Münih
2010-11 Barcelona 3-1 Manchester United
2011-12 Chelsea 1-1 (Chelsea penaltılarla kazandı) Bayern Münih
2012-13 Bayern Münih 2-1 Borussia Dortmund
2013-14 Real Madrid 4-1 Atlético Madrid
2014-15 Barcelona 3-1 Juventus
2015-16 Real Madrid 1-1 (Real penaltılarla kazandı) Atlético Madrid
2016-17 Real Madrid 4-1 Juventus
2017-18 Real Madrid 3-1 Liverpool
2018-19 Liverpool 2-0 Tottenham
2019-20 Bayern Münih 1-0 Paris Saint-Germain
2020-21 Chelsea 1-0 Manchester City

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