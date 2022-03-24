Geçmişten bugüne Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan tüm takımlar ve kupayı en çok kazananlar
Chelsea Mayıs 2021'de Manchester City'i Kai Havertz'in golüyle mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni ikinci kez kazandı ama Avrupa futbolunun en büyük kupasını en çok kim kazanmıştı?
Dev kupada 2021-2022 sezonunun başlamasıyla birlikte hem Chelsea hem de Manchester City kupayı kazanmak için bir kez daha büyük bir mücadele veriyor.
Alman yıldız Havertz'in golü Londra ekibinin Premier Lig'de şampiyonuk ipini göğüsleyen Pep Guardiola'nın takımını mağlup etmesini sağlarken, Chelsea'ye de kupayı ikinci kez kazandırmıştı.
Peki kupayı en çok kim kazanmıştı? Kupanın tüm şampiyonlarına GOAL aracılığıyla göz atın.
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Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nı en çok kim kazandı?
Real Madrid eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, yeni adıyla ise Şampiyonlar Ligi'ni 13 kezle en fazla kazanan takım konumunda. İlkini 1956'da kazanan İspanyol devi, son kupasını ise 2018'de kazanmıştı.
Milan yedi şampiyonlukla listede ikinci sırada yer alıyor. Bayern Münih ve Liverpool altı, Barcelona ise beş kez en büyük kupayı kazandı.
Kupa 1955-1956 sezonundan bu yana toplam 22 takımın ellerinde yükseldi.
|Sezon
|Kazanan takım
|Skor
|Finalist
|1955-56
|Real Madrid
|4-3
|Stade de Reims
|1956-57
|Real Madrid
|2-0
|Fiorentina
|1957-58
|Real Madrid
|3-2
|Milan
|1958-59
|Real Madrid
|2-0
|Stade de Reims
|1959-60
|Real Madrid
|7-3
|Eintracht Frankfurt
|1960-61
|Benfica
|3-2
|Barcelona
|1961-62
|Benfica
|5-3
|Real Madrid
|1962-63
|Milan
|2-1
|Benfica
|1963-64
|Internazionale
|3-1
|Real Madrid
|1964-65
|Internazionale
|1-0
|Benfica
|1965-66
|Real Madrid
|2-1
|Partizan
|1966-67
|Celtic
|2-1
|Internazionale
|1967-68
|Manchester United
|4-1
|Benfica
|1968-69
|Milan
|4-1
|Ajax
|1969-70
|Feyenoord
|2-1
|Celtic
|1970-71
|Ajax
|2-0
|Panathinaikos
|1971-72
|Ajax
|2-0
|Internazionale
|1972-73
|Ajax
|1-0
|Juventus
|1973-74
|Bayern Münih
|4-0 (Maç tekrarı)
|Atlético Madrid
|1974-75
|Bayern Münih
|2-0
|Leeds United
|1975-76
|Bayern Münih
|1-0
|Saint-Étienne
|1976-77
|Liverpool
|3-1
|Borussia Mönchengladbach
|1977-78
|Liverpool
|1-0
|Club Brugge
|1978-79
|Nottingham Forest
|1-0
|Malmö FF
|1979-80
|Nottingham Forest
|1-0
|Hamburg
|1980-81
|Liverpool
|1-0
|Real Madrid
|1981-82
|Aston Villa
|1-0
|Bayern Münih
|1982-83
|Hamburg
|1-0
|Juventus
|1983-84
|Liverpool
|1-1 (Liverpool penaltılarla kazandı)
|Roma
|1984-85
|Juventus
|1-0
|Liverpool
|1985-86
|Steaua Bükreş
|0-0 (Steaua penaltılarla kazandı)
|Barcelona
|1986-87
|Porto
|2-1
|Bayern Münih
|1987-88
|PSV Eindhoven
|0-0 (PSV penaltılarla kazandı)
|Benfica
|1988-89
|Milan
|4-0
|Steaua Bükreş
|1989-90
|Milan
|1-0
|Benfica
|1990-91
|Kızılyıldız
|0-0 (Kızılyıldız penaltılarla kazandı)
|Marseille
|1991-92
|Barcelona
|1-0
|Sampdoria
|1992-93
|Marseille
|1-0
|Milan
|1993-94
|Milan
|4-0
|Barcelona
|1994-95
|Ajax
|1-0
|Milan
|1995-96
|Juventus
|1-1 (Juventus penaltılarla kazandı)
|Ajax
|1996-97
|Borussia Dortmund
|3-1
|Juventus
|1997-98
|Real Madrid
|1-0
|Juventus
|1998-99
|Manchester United
|2-1
|Bayern Münih
|1999-2000
|Real Madrid
|3-0
|Valencia
|2000-01
|Bayern Münih
|1-1 (Bayern penaltılarla kazandı)
|Valencia
|2001-02
|Real Madrid
|2-1
|Bayer Leverkusen
|2002-03
|Milan
|0-0 (Milan penaltılarla kazandı)
|Juventus
|2003-04
|Porto
|3-0
|Monaco
|2004-05
|Liverpool
|3-3 (Liverpool won on penalties)
|Milan
|2005-06
|Barcelona
|2-1
|Arsenal
|2006-07
|Milan
|2-1
|Liverpool
|2007-08
|Manchester United
|1-1 (Man Utd penaltılarla kazandı)
|Chelsea
|2008-09
|Barcelona
|2-0
|Manchester United
|2009-10
|Internazionale
|2-0
|Bayern Münih
|2010-11
|Barcelona
|3-1
|Manchester United
|2011-12
|Chelsea
|1-1 (Chelsea penaltılarla kazandı)
|Bayern Münih
|2012-13
|Bayern Münih
|2-1
|Borussia Dortmund
|2013-14
|Real Madrid
|4-1
|Atlético Madrid
|2014-15
|Barcelona
|3-1
|Juventus
|2015-16
|Real Madrid
|1-1 (Real penaltılarla kazandı)
|Atlético Madrid
|2016-17
|Real Madrid
|4-1
|Juventus
|2017-18
|Real Madrid
|3-1
|Liverpool
|2018-19
|Liverpool
|2-0
|Tottenham
|2019-20
|Bayern Münih
|1-0
|Paris Saint-Germain
|2020-21
|Chelsea
|1-0
|Manchester City
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