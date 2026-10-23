“Geçmişte yaşamayı bırakın!” Bruno Fernandes, Como karşısındaki çöküşün ardından verdiği ikinci sert röportajda Manchester United'ın kulüp kültürünü bir kez daha çarpıcı sözlerle hedef aldı

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında aldığı 4-1'lik küçük düşürücü yenilginin ardından ikinci kez sert açıklamalarda bulundu. Portekizli orta saha oyuncusu, kulübün geçmiş başarılarına hâlâ bel bağlamasını ağır biçimde eleştirerek kötü gidişata son vermek için hem oyuncuların hem de kulüp çalışanlarının zihniyetini derhal değiştirmesi gerektiğini söyledi.

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Old Trafford'da derinleşen kriz

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde kuzey İtalya'da aldığı 4-1'lik ağır yenilginin yankıları büyümeye devam ediyor. Teknik direktör Michael Carrick'in taktik düzenini açıkça sorgulamasından kısa süre sonra kulüp kaptanı Fernandes, mevcut duruma ilişkin bir başka çarpıcı değerlendirmede bulundu.

İlk çıkışı nedeniyle kulüp içinde disiplin cezası almamasına rağmen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, uluslararası yayın kuruluşlarına takımın zihniyetine ilişkin karamsar bir değerlendirme yaptı. Sky Sports Italia muhabiri Pierluigi Bagnulo'ya göre (Football Italia aracılığıyla), United yetkilileri Fernandes'in röportajı İtalyanca yapmasını engelledi. Fernandes, daha önce Novara, Sampdoria ve Udinese'de forma giydiği için bu dili akıcı biçimde konuşuyor.

Fernandes geçmişe bel bağlamaya son verilmesini istiyor

Sky Sports Italia'ya konuşan United kaptanı, kulübün geçmişinin yarattığı ağır baskıya ilişkin sert bir uyarıda bulundu. Fernandes, "Kulüpteki herkes artık eskisi gibi olmadığımızı anlamalı. Artık geçmişte değiliz ve geleceğe bakmalıyız. Bugün farklı bir şey yaratmalıyız.

"Bu kulüpte geçmişte elde edilenlere çok fazla odaklanıyoruz ama artık eskisi gibi değiliz. Kulüp ve oyuncular bunu anlamalı. Maalesef bizim için, özellikle de oyuncular için, gelenler kupalar ve maçlar kazanmayı, en üst seviyeye ulaşmayı düşünüyor ama ne yazık ki son yıllarda bu kulüpte bunları başarmak çok zor oldu. Durum bu" dedi.

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Takımın şu anki sıkıntılarına da değinen Fernandes, sahadaki zorlu tabloyu kabul etti. Fernandes, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz, istediğimiz puanları ve sonuçları alamıyoruz. En önemlisi de beklediğimiz performansı sergileyemiyoruz.

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"Ne yazık ki içinden çıkamayacakmışız gibi görünen dönemlerden birindeyiz. Bu durumu değiştirmek ve kazanmaya başlamak için bir şeyler yapmalıyız çünkü bu önemli" diye ekledi.

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İtalya'daki maçın ikinci yarısında Carrick'in kendisini oyundan çıkarıp yerine Joshua Zirkzee'yi alması sorulduğunda Fernandes yine açık konuştu. "Kimse sahadan çıkmayı sevmez, özellikle de skor böyleyken. Bizim için çok zor bir maçtı, topla oynamak neredeyse imkânsızdı. Topa sahip olmak ve rakip yarı sahada oynamak için birbirimize yeterince yakın değildik.

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"Como adam adama baskıda çok cesurdu. Biz bunu hiç yapmadık ve onlara hatlarımız arasında oynama fırsatını çok fazla verdik. Böylece gol pozisyonları yaratabildiler" dedi.

İlk taktik eleştirilerinin ardından yaptırımdan kurtuldu

Fernandes'in bu son açıklamaları, Como karşısındaki ağır yenilginin hemen ardından yaptığı ikinci sert değerlendirme oldu. Sky Sports Italia'ya konuşmadan önce verdiği hararetli bir röportajda teknik ekibin savunma talimatlarını ağır biçimde eleştirmiş, adam adama baskı yapılmamasını açıkça sorgulamıştı.

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Bu ilk çıkış, yorumcu Jamie Carragher'ın kaptanın sözlerini "tam anlamıyla rezalet" olarak nitelendirmesine yol açtı. Carrick ise oyuncular koşmuyorsa savunma düzenlerinin bir önemi olmadığını söyleyerek kaptanının taktik değerlendirmesini kamuoyu önünde reddetti.

Bu eleştirilerin kamuoyu önünde dile getirilmesine rağmen Old Trafford yönetiminin Fernandes'in kaptanlığını elinden almamaya karar verdiği bildiriliyor. Kulüp yetkilileri, yaşananların duyguların yoğun olduğu bir anda gerçekleştiğini kabul etti. Böylece orta saha oyuncusu, davranışlarından özel olarak duyulan hayal kırıklığına rağmen resmî bir yaptırımdan kurtuldu.

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Carrick görevde kalma mücadelesi veriyor





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United, bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca iki galibiyet alabildi ve alt sıralarda kaldı. Takım, lige yeni yükselen Ipswich'i ve Avrupa'nın küçük takımlarından Sabah'ı mağlup etti. Carrick'in, gelecek hafta sonu Chelsea deplasmanına çıkmadan önce bu pazar Premier League'de konuk edeceği Bournemouth karşısında olumlu bir sonuca çok ihtiyacı var.

Yönetim, sezonun yalnızca 11. maçının ardından Carrick'i hemen görevden almaya hazırlanmıyor ancak teknik direktörün uzun vadeli geleceği büyük belirsizlik taşıyor. Sonuçlar iyileşmezse transfer direktörü Christopher Vivell'in Julian Nagelsmann'ın takımın başına geçmesi için bastırdığı bildiriliyor.







