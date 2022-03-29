"Geçmişte 60 yıl takılıp kaldık"- İtalya'nın Dünya Kupası başarısızlığı başlı başına bir karmaşa

Giorgio Chiellini maç sonrası röportajına çıktığında, kamera ekibi ona oturması için bir tabure verdi.

Sadece altı dakika oynamıştı ama buna ihtiyacı varmış gibi görünüyordu. Chiellini, yok edildiklerini kabul etti.

İtalya, ülke tarihinde ilk kez arka arkaya ikinci bir Dünya Kupası'na katılmayı başaramadı. Katar 2022'de oynama umutları, evlerinde Kuzey Makedonya'ya mağlup olarak suya düştü.

RAI'ye verdiği demeçte, "Büyük bir hayal kırıklığı var ama yeniden başlamamız gerekiyor" dedi. "Şu anda bunun hakkında konuşmak bile zor. Büyük bir boşluk hissi var."

Bu nasıl oldu ama? Son Avrupa şampiyonu, dünyanın 67. sıradaki takımı tarafından elenerek Katar'a katılmaya nasıl hak kazanamadı?

Chiellini doğru kelimeleri bulmakta zorlanarak, "Bu açıklanamaz" dedi.

İtalya'nın gol atamaması başta olmak üzere birkaç neden vardı.

Kaybetmeyi hak ettiler mi? Zorlukla; Topa hakim oldular ve Kuzey Makedonya'nın dördünekarşılık 32 şutları vardı - gol beklentisi[xG] oranı İtalya'nın lehine 2.43'e 0.16 idi, ancak Aleksandar Trajkovski play-off yarı finalini 92. dakikada uzaktan attığı golle belirledi.

Acımasızcaydı ama Chiellini'nin de kabul ettiği gibi, hataların bedelini her zaman en üst düzeyde ödüyorsunuz.

Domenico Berardi, Kuzey Makedonya kalecisi Stole Dimitrievski'nin yaptığı korkunç bir hatayla kendisine sunulan açık bir gol şansını kaçırdı.

En azından Berardi, İtalya'nın en parlak oyuncularından biriydi. Forvet arkadaşı acıklı bir performans sergiledi.

Ciro Immobile bir Lazio efsanesi olabilir, ancak kulüp düzeyindeki sayılarını uluslararası arenaya aktarmayı hiçbir zaman başaramadı ve bazıları şimdiden bir daha asla Azzurri için oynamamasını önerdi.

32 yaşındaki oyuncu kesinlikle en üst seviye için fazla yavaş ve hantal görünüyordu.

Elbette Roberto Mancini'nin kadrosunda harika bir birliktelik duygusu var; Azzurri'nin Euro 2020'de zafere ulaşmasını sağlayan şey, koçun alışılmadık maceracı yaklaşımıyla birleşen bu birlikti.

Örneğin Jorginho, grup aşamasında İsviçre ile ev-deplasman beraberliklerinde penaltılarından birini atmış olsaydı, İtalya'nın play-off'larda bile olmayacaktı.

Gözleri yaşlı orta saha oyuncusu RAI'ye "Hala o ıskaları düşünüyorum" dedi. "Hayatım boyunca beni rahatsız edecek."

İtalya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi belli bir oyuncuyla ilgili değildi; Bu, Palermo'da olanların çok ötesine uzanan kolektif bir başarısızlıktı.

Chiellini, oyuncuların önceki maçlarda yapılan hataların bedelini ödediğine dikkat çekti, ancak aynı zamanda yıllarca süren kötü yönetimin bedelini en üst düzeyde ödüyorlar.

NORTH MACEDONIA IN THE 92ND MINUTE! 🇲🇰



ITALY AREN'T GOING TO THE 2022 WORLD CUP 🤯 pic.twitter.com/S0N7rsI0R4 — GOAL (@goal) March 24, 2022

Teknik direktör Arrigo Sacchi Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Ne ekersek onu biçiyoruz" dedi. "Çok konuşuyoruz ama sorunları sadece kelimelerle çözmüyorsun."

Forvet hattında açık bir şekilde yanlış bir şeyler var ve açıkça önlem alınması gerekiyor.

Bu, bir zamanlar Alessando Del Piero, Roberto Baggio, Filippo Inzaghi, Christian Vieri ve Enrico Chiesa'yı aynı Dünya Kupası'na getiren bir millet.

Perşembe gecesi, umutsuz bir hedef arayışı içinde, kısa süre önce vatandaşlığa alınan Joao Pedro'yu uluslararası ilk maçı için yedek kulübesinden aldılar. Cagliari'nin golcüsü iki aydır Serie A'da gol bile atamadı!

On yıldan fazla bir süredir hem kulüp hem de uluslararası düzeyde düşük performans gösteren İtalyan oyunu hakkında daha fazla lanet olası bir suçlama yok.

Unutmayın, sadece son iki Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamadılar; Hem 2010 hem de 2014'te gruplarından çıkamadılar. 2006'daki turnuvayı kazandıktan sonra eleme aşamasına bile gelmediler.

Bu bağlamda, İtalya'nın EURO 2020 zaferi, Serie A'nın kıtasal rekabette geçerliliğini koruma mücadelesiyle daha da inanılmaz hale gelen güzel bir anomaliden başka bir şey olarak çerçevelenemez.

Jose Mourinho'nun Inter'inin 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmasından bu yana hiçbir İtalyan takımı büyük bir Avrupa zaferi kazanamadı.

Ayrıca, tıpkı geçen yıl olduğu gibi, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerinde tek bir temsilcileri bile olmayacak.

Mali eşitsizlik genellikle bu tür düşük performans için bir bahane olarak öne sürülür.

İtalyan kulüpleri petrol devletleri tarafından desteklenmiyor veya Premier Lig gibi devasa TV hakları anlaşmaları tarafından desteklenmiyor - yani, bu argüman devam ediyor, Manchester City ve Paris Saint-Germain gibilerle nasıl rekabet edebilirler?

Ancak en büyük İtalyan kulüplerinin başarısızlıkları mazur görülemez. Ne de olsa Atalanta, küçücük bütçesi ama harika gözlem ağıyla 2020'de Serie A'nın son Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri olmaya devam ediyor. Buna karşılık, Avrupa'nın en yüksek onuncu geliri olan Juve, son 16'da elendi.

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Avrupa futbolundaki oyun sahası hiç şüphesiz para tarafından çarpıtıldı, ancak yine de, İtalyan oyununun gerçekten de geride kalması için suçlanması gereken tek şey var.

Yetersizlik, yolsuzluk, büyük finansal kötü yönetim ve yıkıcı bir öngörü eksikliği nedeniyle altın yıllar çoktan geride kaldı.

En üst düzey stadyumların çoğu tam anlamıyla dağılan bir rezalettir, ancak İtalyan bürokrasisi yenilemeyi veya yeni bir stadyum inşa etmeyi neredeyse mümkün bile kılıyor.

İnternete girin ve Stadio Diego Armando Maradona'daki gibi tuvaletlerin standartlarıyla ilgili hararetli tartışmalar göreceksiniz.

O halde, tribünlerin bu kadar nadiren dolu olması şaşırtıcı mı? Ve boş tribünler iyi televizyon getirmez.

Premier Lig hakkında ne söyleyeceğinizi söyleyin - ve birçok takımının para kazanma şekli hakkında söylenecek çok şey var - ama o, ustaca pazarlandı ve hala öyle.

Serie A, organizatörlerin ürünlerini tanıtmak için üzücü bir iş çıkarması dışında her şeydir.

Ligin sözde İngilizce Twitter hesabı, İtalyan oyununun daha geniş bir kitleye hitap edememesinin bir mikrokozmosu olan bir alay konusu haline geldi.

Sacchi, "İtalyan futbolu kültürel gerilikten muzdarip" dedi. "Yeni fikir yok. Diğer milletler gelişiyor ama biz 60 yıl önceye sıkışıp kaldık.

"Açık bir şekilde söyleyeceğim: Bu durumdan en az sorumlu olanlar oyuncular ve teknik direktör. Buradaki sorun kurumsal."

Sacchi'nin başlıca sıkıntılarından biri Serie A akademilerindeki yabancı oyuncu sayısı ve bu kesinlikle İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) başkanı Gabriele Gravina'nın belirttiği gibi, "genç takım oyuncularının sadece yüzde 30'u İtalyan".

Yine de yıllardır böyle, bu yüzden Mancini'nin Kuzey Makedonya için maç günü kadrosunda AC Milan, Juventus veya Inter – Serie A'nın süper güçlerinden tek bir hücum oyuncusunun olmaması şaşırtıcı değil.

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Mancini, Euro'da kendisine çok iyi hizmet edenlere inancını koruduğu için eleştirildi, ancak bu şaşırtıcı değildi.

Zaten onlarla çalışmak için çok az zamanı olduğu göz önüne alındığında genç oyuncularla kumar oynamak cesur bir yaklaşım olurdu.

Oyuncularını bir Dünya Kupası play-off'una hazırlamak için sadece bir tam gün kaldı.

İtalyan oyununun kendine zarar veren doğasının daha iyi bir örneği yok.

Sorun, Palermo'daki maçtan sonra gündeme geldi ve Gravina, hazırlık eksikliğinin "yardımcı olmadığını" ve Serie A'nın en iyi tarkımlarının milli takımı "sıkıntı" olarak gördüğünü, "tartışmaya neden olmak" istemediğini söyledi.

Yeni bir yaklaşımın gerekli olduğu açık; hem reform hem de yenilenme tamamen gerekli.

Oyunun her sektörüne yatırım yapılmalı ve Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'nin uluslararası programlarını ilham alınmalıdır.

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Mancini bir yıldan az bir sürede, hocalık kariyerinin en harika gecesinden en kötüsüne nasıl geçtiğini tam olarak çözemedi.

Gravina, Chiellini ve diğerleri, yeniden yapılanma işini denetlemesi için kalması için ısrar etti, ancak hoca sadece "Hayal kırıklığı çok büyük. Şu anda gelecek hakkında konuşmak için erken "dedi.

Gerçekten de şimdilik sadece "büyük bir boşluk" var. Bir Dünya Kupası'nın olması gereken yerde.