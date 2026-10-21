"Geçmişin yaraları henüz kapanmadı": Cucurella'nın Bernabéu'da ıslıklanmasının sırrı

İspanyol basınında yer alan bir haber, Real Madrid oyuncusu Marc Cucurella'nın takımının Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Leipzig karşısında oynadığı maçta maruz kaldığı yuhalamaların sırrını ortaya çıkardı.

Kraliyet ekibi, bu Çarşamba akşamı "Santiago Bernabéu" stadında oynanan ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında yer alan maçta, konuk ettiği Leipzig'i 4-1 mağlup ederek rahat bir galibiyet elde etti.

"Marca" gazetesine göre, Marc Cucurella'nın maçın 70. dakikasında Carreras'ın yerine oyuna girmesinin ardından Santiago Bernabéu stadında bir kafa karışıklığı hâkim oldu.

Sol bek topa her dokunduğunda tribünlerden ani yuhalamalar yükseliyordu ve Real Madrid'in stadında anlaşılması güç, anlamsız bir olay gibi görünen bu durum, gerçekte tuhaf bir hakikati ve derin bir rahatsızlığı gizliyordu.

Real Madrid'in güvenlik planı, kuzey üst tribünde yaklaşık iki bin Alman taraftarın bulunacağını öngörmüştü; ancak tribünlerdeki gerçek durum tamamen farklı bir senaryoyu ortaya koydu.

Resmi olmayan bilet piyasasından ve başka kanallardan yararlanan yüzlerce Alman taraftar, Real Madrid taraftarlarının arasına karışarak stadın her yerine sessizce sızmayı başardı.

Dağınık biçimdeki varlıkları, yuhalamaların tek bir kaynaktan gelmediği, aksine Santiago Bernabéu stadının her köşesinden güçlü bir şekilde yankılandığı yönünde tuhaf bir hisse yol açtı.

Birçok kişi Cucurella'ya yönelik yuhalamaları yapanın Real Madrid taraftarları olduğunu sandı; ancak bu bilgilerin ortaya çıkmasının ardından, bunların kaynağının Leipzig taraftarları olduğu anlaşıldı.

Böylece Alman taraftarlar, 2024 Avrupa Uluslar Şampiyonası çeyrek finalinde yaşananları ne unuttular ne de affettiler. O zorlu uzatma dakikalarında Musiala'nın şutu Cucurella'nın eline çarpmıştı.

Ne hakem ne de video yardımcı hakem (VAR) penaltı kararı vermiş, İspanya yarı finale yükselmişti. İşleri daha da kötüleştiren ise, Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) aylar sonra bu hareketin penaltıyı hak ettiğini resmen kabul etmesiydi.

Sızan taraftarların çıkardığı gürültü, durumun tuhaflığı nedeniyle ilk dakikalarda stadı şaşırtmış olsa da, Real Madrid taraftarlarının sabrı kısa sürede tükendi.

Bernabéu seyircisinin geri kalanı, Cucurella'nın düştüğü bu tuhaf tuzağı fark ettikten sonra oyuncularının etrafında kenetlendi ve topa her dokunduğunda alkışlayarak düşmanca atmosferin şiddetini hafifletmeye çalıştı.