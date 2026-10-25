Geçmişin hayaletleri: Bournemouth, Manchester United'ı 39 yıl geriye götürdü

Bournemouth, pazar akşamı İngiltere Premier Lig'in sekizinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiği Manchester United'ı kendi sahası Old Trafford'da 3-0 mağlup ederek ağır bir darbe vurdu. Böylece ev sahibi takım, bu sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından üzerindeki baskıyı daha da artırmış oldu.

Manchester United'ın kayıpları Bournemouth karşısındaki ağır yenilgiyle sınırlı kalmadı; rakamlar, takımın sonuçlarında tarihi bir gerilemeyi ortaya koydu. Zira takım, yaklaşık kırk yıldır Premier Lig'in ilk sekiz haftasında topladığı en kötü puan hasılatını kaydetti.

İstatistik konusunda uzman "Opta" ağı, Manchester United'ın bu sezon turnuvanın ilk 8 maçında yalnızca 7 puan topladığını belirtti. Takım bu süreçte 1 galibiyet alırken 4 maçta berabere kaldı, 3 maçta ise yenildi.

Ağ, bu puanın takımın sezonun bu aşamasındaki en düşük hasılatı olduğunu ve bunun yalnızca 4 puan toplayabildiği 1986-1987 sezonundan bu yana görülmediğini aktardı. Bu istatistik, İngiliz kulübünün yaşadığı sıkıntının boyutunu yansıtırken, takımın önümüzdeki dönemde dengesini yeniden sağlama kabiliyeti hakkında daha fazla soru işareti doğuruyor.

Ağ şu bilgiyi paylaştı: "2023-2024 sezonundan bu yana, Premier Lig'de tüm turnuvalarda kendi sahasında üç gol veya daha fazla farkla Manchester United'dan (7 yenilgi) daha fazla yenilgi alan başka bir takım olmadı."



