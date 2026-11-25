Mısır ekibi Al Ahly, geçen pazartesi Mısır Ligi'nin 9. haftasında Pyramids'e 2-0 yenilmesinin ardından görevinden ayrılan Faslı teknik direktör Hussein Ammouta'nın yerine takımı yönetecek yeni teknik direktörün adını bugün, çarşamba öğle saatlerinde resmen açıkladı.

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Mısır ekibi Al Ahly, geçen pazartesi Mısır Ligi'nin 9. haftasında Pyramids'e 2-0 yenilmesinin ardından görevinden ayrılan Faslı teknik direktör Hussein Ammouta'nın yerine takımı yönetecek yeni teknik direktörün adını bugün, çarşamba öğle saatlerinde resmen açıkladı.

Al Ahly, resmi platformlarından yayımladığı açıklamada Sami Komsan'ın teknik direktörlüğe getirildiğini ve görevlendirilmesinin ardından bugünden itibaren takımın başına geçeceğini duyurdu. Böylece Mısırlı teknik adam, teknik ekipte yaşanan ani değişikliğin ardından zor bir dönemde yeniden ön plana çıktı.

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Komsan, Al Ahly'ye derin minnettarlığını dile getirerek hangi görevde olursa olsun kulübünün çağrısına karşılık vermekten başka bir seçeneği olmadığını vurguladı. Bu sözler, önümüzdeki dönemde ister teknik direktör ister yardımcı ekibin bir parçası olarak takımla çalışmaya hazır olduğuna işaret ediyordu.

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Açıklamada Komsan'ın görevinin kalıcı olmayacağı belirtildi: Al Ahly yabancı bir teknik direktörle anlaştığında Komsan teknik ekipte çalışmayı sürdürecek. Bu da yönetimin, yeni bir teknik adam arayışını sürdürürken geçiş döneminde takımı yönetmesi için ona başvurduğu anlamına geliyor.

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Bu karar, Al Ahly'nin Pyramids yenilgisinin ardından Ammouta ve yardımcı ekibine teşekkür ettiğini açıklamasından bir gün sonra geldi. Söz konusu yenilgi, geçen haziran ayında Danimarkalı Jess Thorup'un yerine göreve gelen Faslı teknik adamın yaklaşık beş aylık serüvenini sona erdirdi.

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Transfermarkt verilerine göre bu, Sami Komsan'ın Al Ahly'de geçici teknik direktörlük görevini ikinci kez üstlenişi. Yönetim, Haziran 2022'de Güney Afrikalı Pitso Mosimane'nin görevden alınmasının ardından da takımı ona emanet etmişti. Komsan o dönemde ligde ve Mısır Kupası'nda çıktığı beş maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

Pyramids yenilgisi, Al Ahly'nin Ammouta yönetimindeki ilk mağlubiyeti oldu. Takımın 2-0 geriye düştüğü bu maçın ardından teknik adam, oyun ve maç yönetimi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu; takımın ortaya koyduğu performansla rekabet edip edemeyeceği de sorgulanmaya başlandı.

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Serüveni bu şekilde sona erse de Ammouta'nın sonuçlar açısından rakamları olumsuz değildi: Al Ahly'yi tüm kulvarlarda 14 maçta yöneten Faslı teknik adam, 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı; takım bu süreçte 30 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Bu yenilgiyle 20 puanda kalan Al Ahly, Mısır Premier Ligi'nde üçüncü sıraya geriledi. Kırmızı-beyazlılar, lider Pyramids'in 7, ezeli rakibi Zamalek'in ise 2 puan gerisinde bulunuyor.

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