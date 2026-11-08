Karim Adeyemi'nin son Almanya Milli Takımı kadrosundan dışarıda kalması en dikkat çeken sürprizlerden biriydi; teknik direktör Jürgen Klopp, önümüzdeki milli ara için yaptığı tercihlerde onu göz ardı etti.

Borussia Dortmund'da unutulması gereken bir sezonun ve 2026 Dünya Kupası Almanya kadrosundan şok bir şekilde çıkarılmasının ardından Karim Adeyemi, geçen eylül ayındaki kampta sürpriz bir şekilde Almanya Milli Takımı'na geri dönmüştü; bu kez Barcelona forması altında.

Barcelona'nın kanat oyuncusu, Alman teknik direktörün göreve başlamasıyla eş zamanlı olarak geçen eylül ayında 44 oyuncudan oluşan kadroya geri dönmüştü, ancak bu kez 13 Kasım'da Sırbistan ve 16 Kasım'da Hollanda ile yapılacak maçlar için seçilen 24 kişilik kadroya alınmadı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, son milli aradan bu yana Barcelona (bu geceki Atletico maçı hariç) yedi resmi maç oynadı: İspanya Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3.

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Barcelona'nın bu dönemde Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Aston Villa gibi şimdiye kadarki en zorlu maçlarını oynadığını belirtmekte fayda var ve Alman kanat oyuncusunun forma şansı, ilk sekiz maça kıyasla biraz azaldı.

Mümkün olan 630 dakikadan Adeyemi yalnızca 237 dakika oynadı, yani toplamın %37'si. Real Betis (63. dakikada oyundan çıktı) ve Alaves (90. dakika) karşısında ilk 11'de başladı, ancak Galatasaray (yedekten 31 dakika oynadı), Paris Saint-Germain (30 dakika) ve Aston Villa (oynamadı) karşısında oynanan üç Avrupa maçında ilk 11'de yer almadı.

İspanya Ligi'nde Real Madrid karşısında ise sadece birkaç dakika (5 dakika) sahada kaldı.

Eylül ayındaki milli aradan önceki ilk sekiz maçta, eski Borussia Dortmund kanat oyuncusu üç gol attı ve üç asist yaptı.

Milli aranın ardından oynanan yedi maçta ise yalnızca bir gol attı; o da Galatasaray'ı 4-1 yendikleri maçta geldi.

Adeyemi'nin, bu gece La Liga'da Atletico Madrid ile oynanacak maç için de Barcelona'nın ilk 11'inde yer almadığını hatırlatalım.

Bu rakamlar, kendisini Hansi Flick'in kadrosunda vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu olarak henüz kanıtlayamadığını gösteriyor.

Her halükârda Klopp'un kararı, Adeyemi'nin Almanya Milli Takımı'ndaki yerini geri kazanma çabasında küçük bir geri adımı temsil ediyor.