BVB'den Barcelona'ya transferinin ardından Adeyemi, İsviçre ekibine karşı Katalanlar adına ilk golünü attı ve bunun dışında da İspanyol basınından övgü yağmuru aldı.

24 yaşındaki oyuncunun "bir mesaj verdiği" ve hazırlık maçı galibiyetinde "özellikle parladığı" yazıldı. Örneğin Marca, Alman oyuncuyu daha sonra "maçın başrolü" ilan etti. Adeyemi, öne geçiren golünün yanı sıra Hamza Abdelkarim'in 2-1'lik golünün de asistini yaptı. Fark ancak son dakikalarda Dani Olmo ve Lamine Yamal'ın oyuna girmesiyle açıldı.

Buna rağmen Adeyemi'nin "çok yönlü bir maç" çıkardığı ve teknik direktör Hansi Flick'e yönelik "bir mesaj verdiği" belirtildi: "İlk 11'de bir yer kapmak istiyor. Son derece sert bir rekabetin yaşanacağı hücum hattında Alman oyuncu yavaş yavaş avantaj elde ediyor. Hem sağda hem solda iyi oynadı ve belirleyiciydi."

Adeyemi, Barca'da "gecenin yıldızı" oldu

Sport da Adeyemi'yi "gecenin yıldızı" olarak gördü ve onun "sezon öncesi hazırlık dönemindeki en iyi maçını" oynadığını yazdı: "Hızı etkileyici. Bu seviyede büyük bir yeni transfer olabilir."

Adeyemi, temmuz ortasında dört yılın ardından BVB'den Barca'ya görece düşük bir bedel olan 22 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Siyah-Sarılılar, 2022'de kanat oyuncusu için yaklaşık 30 milyon euro ödemişti. Ancak Adeyemi'nin bonservis bedeli bonuslarla 29 milyon euroya kadar çıkabilir, böylece Siyah-Sarılılar'ın zararı asgari seviyede kalabilir.

Dortmund ekibi ayrıca Adeyemi için yüzde 35'lik bir sonraki satış payını da güvence altına aldı. Dolayısıyla 24 yaşındaki oyuncu bir gün Barca'dan yüksek bir bonservis bedeliyle ayrılırsa, BVB bundan bir kez daha büyük kazanç sağlayacak.

Teknik direktör Niko Kovac yönetiminde Adeyemi, geride kalan sezonda ilk 11'deki yerini kaybetmiş ve özellikle sezonun ikinci yarısında sık sık yalnızca süper yedek rolünde kalmıştı. Sonuç olarak, RB Salzburg'dan Ruhr bölgesine transferinden bu yana kendisinden beklenen büyük beklentileri hiçbir zaman istikrarlı şekilde karşılayamadı.

Şimdi Flick yönetiminde Barca'da başarılı bir yeni başlangıç yapmak istiyor, ancak bunu yaparken Yamal, Raphinha veya Anthony Gordon gibi yıldızların bulunduğu sıra dışı bir rekabetle karşı karşıya kalacak.

Adeyemi için Barcelona'daki ilk haftalar nasıl geçti?

Ağustos başındaki ilk maçının ardından Flick, Adeyemi hakkında son derece eleştirel ifadeler kullanmıştı. "Gösterdiğinden çok daha fazla potansiyele sahip. Antrenmanlarda daha iyi bir Karim gördüm" diyen Katalanların başantrenörü, takımının Birmingham City ile 2-2 berabere kaldığı ve Adeyemi'nin ilk 45 dakikada sahada yer aldığı maçın ardından böyle konuştu.

Flick, Adeyemi'nin oyundaki "birçok şeyi"nin "çok iyi olmadığını" anlattı. "Ama o daha ilk antrenman haftasında, dolayısıyla bu normal. Hızı ve bitiricilik kalitesi iyi, çok potansiyeli var. Ayrıca bize çok şey katabileceğini de düşünüyorum."

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