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FBL-ENG-PR-ARSENAL-HULLAFP
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Geçen sezonun tüm istatistiklerini aştı: Havertz şok bir rakama imza attı

Arsenal - Hull City
Arsenal
Hull City
Premier Lig
K. Havertz
B. Saka
İngiltere
Almanya

İşte kafa karıştıran bir bilmece!

Yeni veriler, Arsenal'in Alman yıldızı Kai Havertz'in Premier Lig'deki alışılmadık durumunu gözler önüne serdi. Bu durum, oyuncunun ligin onuncu haftası kapsamında bugün cumartesi Hull City'ye karşı oynanan maçtaki hareketlerinin değerlendirilmesiyle ortaya çıktı.

"Opta" ağının yayımladığı bir istatistiğe göre, Havertz bu sezon 15 kez ofsayta düştü. Bunların sonuncusu bugün Hull City karşısında yaşandı. Bu rakam, geçen sezonun tamamında takımda ofsaytı tespit edilen herhangi bir oyuncunun rakamını şimdiden geride bırakıyor.

Geçen sezon Arsenal saflarında en yüksek rakama sahip olan isim, 14 ofsayt durumuyla Bukayo Saka'ydı. Ancak Havertz, içinde bulunulan sezon daha tamamlanmadan onu hızla geçti.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın takımı, bugünkü maç öncesinde 24 puanla Premier Lig puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. Buna karşılık Hull City, 11 puanla on üçüncü sırada bulunuyor.

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