Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, geçen sezonun sonunda patlak veren, takımın ikilisi Aurélien Tchouaméni ve Fede Valverde arasındaki kriz dosyasına ilişkin kararını verdi.

3 aydan fazla bir süre önce, oyuncular arasında takımın soyunma odasında bir arbede yaşandı ve olay, Uruguaylı oyuncunun kafasına aldığı sert bir darbenin ardından hastaneye kaldırılmasıyla son buldu.

"As" gazetesine göre José Mourinho, Real Madrid'i yeniden inşa etmek için büyük ölçüde Tchouaméni ve Valverde'ye güveniyor.

Portekizli teknik adam, ikili hakkındaki planını uygulayabilmek için o olayın tamamen kapanmış olmasını umuyor.

İki oyuncu barıştıklarını alenen açıkladılar, ancak 7 Mayıs'ta yaşanan olaydan bu yana hiçbir maçta birlikte oynamadılar.

Bu nedenle, Valdebebas'a birlikte dönmelerinin gerginliğin tamamen sona erdiğini teyit etmesi bekleniyor.

Mourinho açısından asıl sorun sportif tarafta yatıyor; zira projesi büyük ölçüde orta saha oyuncuları arasındaki uyuma dayanıyor.

Portekizli teknik adam, Valverde ve Tchouaméni'yi; Yan Diomande, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior ve Bellingham'ın arkasında çift pivot olarak görevlendirmek istiyor.

Bununla birlikte teknik direktör, meselenin dahili olarak çözüldüğünü değerlendirerek, oyuncular arasında herhangi bir özel müdahale ya da ek toplantı öngörmüyor.

Mourinho, yalnızca yeni gerginlikler ortaya çıkması halinde müdahale etmeye karar verdi; zira planının başarısı, özellikle Tchouaméni ve Valverde'nin aralarındaki anlayışı ve uyumu yeniden kazanma becerisine bağlı olacak.