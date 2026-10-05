Lamine Yamal, kısa ama kupalarla dolu kariyerinin en iyi anlarından birini yaşıyor; ancak Barcelona'nın genç yıldızı, en büyük zafere ulaşmanın eşiğindeyken hiçbir ayrıntıyı tesadüfe bırakmak istemiyor.

26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da takdim edilecek Ballon d'Or ödülü için oylamanın kapanmasıyla birlikte, Katalan ekibinin kanat oyuncusu, kendisini tüm rakiplerinden ayıran şeyin İspanya Milli Takımı forması olduğunda ısrar ediyor.

Mevcut milli ara döneminde Yamal, en çok sahada kalan İspanyol oyuncu, hatta İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynanan üç maçın tamamında da ilk 11'de yer alan tek oyuncu oldu. 4 gol kaydeden Yamal, toplam 203 dakikayla en çok süre alan isim olarak, 185 dakikayla Rodri'nin önüne geçti.

Yamal'ın her dakikada forma giyme konusundaki ısrarı, geçen sezonun dersinden kaynaklanıyor. O dönemde sakatlık ve yorgunluk nedeniyle eleme maçlarının büyük bölümünü kaçırmış, bu da kritik bir aşamada milli takımla sürekli bir arada olmasına engel olmuştu.

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Hırvatistan karşısında dinlendirilecek mi?

İspanyol kamuoyunu şu an meşgul eden soru şu: Teknik direktör Luis de la Fuente önümüzdeki salı günü Hırvatistan karşısında Lamine'i ilk 11'de başlatmalı mı, yoksa tüm maçları oynayan tek oyuncu olduğu için ona bir süre dinlenme hakkı mı tanımalı?

Siki Rodríguez ve Luis Flaquer'in sunduğu "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programında Jofre Mateu şu yorumu yaptı: "Bu seviyede, işleri yönetmeye başlamanın zamanı geldi; çünkü milli takımla oynanacak dört maç son derece yorucu olacak."

Ve şöyle açıkladı: "Önümüzde bir dizi önemli maç var, bu yüzden her şeyi göz önünde bulunduracaklarını ve Barcelona ile görüşmeler yapacaklarını anlıyorum."

Ancak Antón Meana'nın Split'e gitmeden önceki son antrenmanı takip ettiği Las Rozas'taki futbol şehrinin içinden bakıldığında, tablo farklı görünüyor. Meana, Lamine'in sahada olmasının nedeninin oynamak istemesi olduğunu açıklıyor; çünkü kendine güveni tam ve Ballon d'Or yarışının tam ortasında, futbolseverlerin neler yapabileceğini görmesini istiyor.

Yamal'ı Mbappe ve Kane'den ayıran şey

Meana, de la Fuente'nin Avrupa Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantilemek için onu Hırvatistan karşısında ilk 11'de oynatması, ardından maç iyi giderse değiştirmesi gerektiği görüşünde.

Sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın en iyi oyuncusu olarak Lamine'i ayıran şey, İspanya Milli Takımı'na mensup olması. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazanmış olması onu zirveye yerleştiriyor. Onu Mbappe, Kane ve Olise'den ayıran şey, bu iki şampiyonluğu kazanmış bir takımda oynaması."

Radyoya verdiği demeci, oyuncunun zihniyetini özetleyen bir analizle bitirdi: "Milli takımın kendisine ne sunduğunun tamamen farkında. İspanya ile forma giymesi, onun uluslararası konumunu güçlendiriyor ve geçen yıl birçok eleme maçını kaçırdığında yaşananları tekrarlayamaz."

Henüz 18 yaşını geçmemiş bir yıldızdan net bir mesaj: Ballon d'Or İspanya forması ile belirlenebilir ve bir kez daha yokluğunu düşünmüyor.







