Ruhr Nachrichten gazetesinin haberine göre, 24 yaşındaki kalecinin bu transfer döneminde takımdan ayrılacağına dair işaretler oldukça belirgin.

Habere göre Ramaj, yeni bir kulübe katılabilmek için Dortmund'dan "mümkün olduğunca çabuk ayrılmak" istiyor. Bu nedenle BVB ve kulüp yetkilileri de kaleciyi satmaya ve onu kesin olarak takımdan ayrılmasına izin vermeye karar vermişler.

Ramaj, geçen sezonu 1. FC Heidenheim'da kiralık olarak geçirdi; bu takımla Bundesliga'da 17. sırada yer alarak doğrudan küme düşse de, oldukça güçlü performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bununla birlikte, BVB’de ilk 11’e girme şansı yok; sonuçta Gregor Kobel tartışmasız bir numaralı kaleci olarak yerini sağlamlaştırmış durumda. Ramaj’ın şansını ancak İsviçreli kalecinin satılması durumunda hesaplayabilir, ancak şu anda durum böyle görünmüyor.

Getty Images

Diant Ramaj, BVB’nin hazırlık maçında kadroda bile yer almadı

Regionalliga takımı Rot-Weiß Oberhausen ile oynanan son hazırlık maçında (3-1), İsviçreli kalecinin yokluğuna rağmen Ramaj kadroda bile yer almadı. Bunun yerine, ikinci kaleci Alexander Meyer bir devre oynadı; ikinci 45 dakikada ise Patrick Drewes kaleyi korudu.

Görünüşe göre Siyah-Sarılar, Ramaj’ın sakatlanma riskini göze almak istemedi; zira böyle bir durum, tüm transfer planlarını suya düşürecekti.

24 yaşındaki oyuncunun Dortmund’da yedek kulübesiyle yetinmeyeceği, geçen yıl da fazlasıyla açık bir şekilde ortaya koymuştu. “Oynamam lazım. Bu yüzden benim için kesin olan bir şey var: Dortmund’da yedek kulübesinde oturmayacağım,” demişti Ramaj, Heidenheim’a kiralanmadan önce.

BVB için sorun teşkil edebilecek bir nokta ise, şu anda bu kaleciyle ilgilenen hiçbir kulübün olmaması. Ruhr Nachrichten’in haberine göre, Dortmund’da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ramaj için Borussia’ya herhangi bir talep gelmemiş.