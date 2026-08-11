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CanlıBiletler
Kaua SantosGetty Images
Christian Guinin

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Geçen Bundesliga sezonunda bu pozisyondaki en yakın rekabet buydu: Eintracht Frankfurt’ta kaleci meselesi artık iddiaya göre karara bağlandı

DFB Kupası
Kaua
M. Zetterer
SC St. Toenis - Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt’ta gelecek sezon kalede forma için açık bir rekabet yaşanması bekleniyor. Ancak kalecilerden biri yine de az farkla önde görünüyor.

Bild'in haberine göre, SGE'nin yaklaşık bir buçuk hafta sonra DFB-Pokal'da Oberliga ekibi St. Tönis'e karşı oynayacağı ilk resmi maçta kalede, geçen sezonun birinci kalecisi Michael Zetterer değil Kaua Santos'un olması bekleniyor.

Buna göre Brezilyalı kaleci, yeni teknik direktör Adi Hütter yönetiminde hazırlık döneminde Alman rakibine karşı küçük bir avantaj elde etti, ancak Eintracht Frankfurt'ta bir numara statüsü için yarışın henüz kesin olarak karara bağlanmadığı belirtiliyor.

Bu nedenle de Zetterer, Bild'in bilgisine göre Frankfurt'tan ayrılmayı planlamıyor. Hütter'in 31 yaşındaki file bekçisine adil bir rekabet ve eşit şans vadettiği, bu yüzden de Santos'un bir sakatlık yaşaması ya da performansının yetersiz kalması halinde yeniden ilk sıraya yükselebileceğine dair umut bulunduğu ifade ediliyor.

Eintracht Frankfurt'ta kaledeki yarışı kim kazanacak?

Geçen sezonda Zetterer, başlangıçta Santos'un yedeği olarak planlanıp Eintracht'a transfer olmuştu, ancak kısa sürede kalede daha güvenli ve daha istikrarlı seçenek olduğunu gösterdi. Bu nedenle dönemin teknik direktörü Dino Toppmöller, Brezilyalı kaleciyi yedeğe çekti ve Alman kaleciyi bir numaraya yükseltti.

Albert Riera'nın göreve gelmesiyle yeniden Santos tercih edilince, Zetterer ilk etapta tekrar kulübeye dönmek zorunda kaldı. Ancak Santos ilkbaharda dizinden daha ciddi bir sakatlık yaşadı, bu nedenle SGE bir kez daha Zetterer'e güvenmek zorunda kaldı. Sonuç olarak 31 yaşındaki kaleci sezon sonuna kadar Frankfurt ekibinin kalesini korudu.

DFB Kupası
SC St. Toenis crest
SC St. Toenis
STT
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE


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