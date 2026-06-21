Gece kusmak mı? Bu korkunç saatte, Hollanda milli takımı grup birinciliğiyle on altıncı final maçında oynuyor

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselme yolunda ilerliyor. Aynı durum, cumartesi gecesi pazar sabahına karşı, turnuvadan çoktan elenen Tunus’u 4-0 mağlup eden Japonya için de geçerli. Şimdi asıl soru şu: Oranje ikinci tura yükselirse, maç ne zaman oynanacak ve olası rakipler kimler olacak?

FIFA, Dünya Kupası öncesinde, puanların eşitliği durumunda çeşitli gruplardaki sıralamaların hangi kriterlere göre belirleneceğini açıklamıştı. Puanların eşitliği durumunda, dünya futbol federasyonu kesin bir karar verebilmek için beş kriteri göz önünde bulundurur.

Öncelikle ülkeler arasındaki karşılıklı maç sonuçları, ardından gol farkı dikkate alınır. Ancak bundan sonra grup aşamasında atılan goller değerlendirmeye alınır. Dördüncü kriter fair-play sıralamasıdır ve bu da bir çözüm sağlamazsa, FIFA kura çekimine başvurur.

Fair-play sıralaması grup aşamasında uygulanır. Her sarı kart bir eksi puan, her dolaylı kırmızı kart (iki sarı kartın ardından verilen kırmızı kart) ise üç eksi puan olarak değerlendirilir. Doğrudan kırmızı kart dört eksi puan getirir. Bir oyuncunun daha önce sarı kart gördükten sonra aldığı doğrudan kırmızı kart ise beş eksi puan olarak değerlendirilir. En az eksi puana sahip ülke sıralamanın en üstünde yer alır.

Japonya, Hollanda karşısında tek bir sarı veya kırmızı kart bile görmedi. Oranje oyuncuları Micky van de Ven, Crysencio Summerville ve Memphis Depay ise kart gördü. Bu nedenle Japonya, fair play sıralamasında Oranje’nin üzerinde yer alıyor. Japonlar da üç sarı kart alsaydı, Oranje yine daha avantajlı durumda olurdu. Bu durumda FIFA sıralaması belirleyici olurdu; Hollanda sekizinci, Japonya ise on yedinci sırada yer alıyordu.

Japon takımı, Tunus’a karşı aldığı ezici galibiyette yine tek bir sarı veya kırmızı kart bile görmedi. Hollanda milli takımı da İsveç’i 5-1 yendiği maçta hiçbir kart görmedi.

Bu arada Hollanda, F Grubu’ndaki en yüksek sıralamaya sahip ülke. Dolayısıyla, takımlar eşit puanda bitirirse ve FIFA çeşitli kriterler aracılığıyla bir ayrım yapamazsa, Oranje her zaman galip olarak çıkacaktır.

Oranje, F Grubu’nu kazanırsa, 30 Haziran’da gece saat 03:00’te oynanacak bir maçla son 16 turuna yükselecek. İkinci sırada bitirirse, 29 Haziran’da saat 19:00’da başlayacak bir maç oynayacak. Üçüncü sırada bitirmesi durumunda ise tarih açısından çeşitli senaryolar söz konusu.

Grup birincisi olursa, şu anda Fas olan C Grubu’nun ikincisiyle karşılaşacak. İkinci olursa, şu anda Brezilya’nın liderlik ettiği grubun galibi ile karşılaşacak. Üçüncü olursa, en iyi sekiz üçüncü takımın da bir üst tura yükseldiği için Oranje, diğer gruplardaki sonuçlara bağlı kalacak.