Paul Gascoigne her zaman sıra dışı bir karakterdi. Eski İngiltere ve Rangers takım arkadaşı Mark Hateley, Gazza’nın yaramazlıklarıyla ilgili en sevdiği hikâyelerden birini GOAL’e anlattı. Hikâyenin merkezinde bir çivi tabancası ve Ibrox’taki renkli soyunma odasında sıradanlaşan türden bir “yaramazlık” var.

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Yüzünde bir gülümsemeyle oynuyordu

Gizemli orta saha oyuncusu Gazza, Tanrı vergisi bir yeteneğe sahipti ; bu sayede futbol oynamak ona zaman zaman çok kolay görünürdü. Tyneside doğumlu oyuncu, doğal yeteneğinin verdiği rahatlıkla kulüp ve millî takım arkadaşlarını sürekli tetikte tutan muziplikler yapabiliyordu.

Genellikle yüzünde bir gülümsemeyle oynardı. 1990 Dünya Kupası’nda döktüğü meşhur gözyaşları bunun istisnasıydı. Saha içinde ve dışında ilgi odağı olmayı çok severdi. Ona göre profesyonel bir sporcu olarak hayatın her anından keyif almak gerekiyordu.

Gazza’nın kariyer yolculuğu

Çevresindekiler eğlenceye katılmaya her zaman onun kadar hevesli olmasa da çoğu zaman kendilerini işin içinde buluyordu. Gascoigne’in kariyeri Newcastle’dan Burnley’ye uzandı . Bu yolculukta Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough ve Everton formalarını giydi; ayrıca İngiltere adına 57 kez sahaya çıktı.

Onunla yolu kesişen herkesin anlatacak bir Gazza hikâyesi vardır , ancak bunların hepsi kamuoyuyla paylaşılamaz. Davranışları efsaneleşti ve İngiliz futbolseverlerin gönlünde her zaman özel bir yeri olmasını sağladı.

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Soyunma odasındaki muziplikler

Hateley, İngiltere millî takımında ve Glasgow’da Gascoigne ile birlikte oynadığı için onun nasıl biri olduğunu çok iyi biliyor. O dönemden özellikle dikkat çekici bir anısını anlatması istenen eski forvet, London.Bet ile iş birliği kapsamında GOAL’e şunları söyledi: “Bir keresinde üç gün benimle kaldı. Kel olmamın sebebi bu!

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“En iyi hikâyelerden biri şu: [Rangers’ta] sakattı ve her zamanki gibi elinde poşetiyle geldi. Ama o gün, oyuncuların haberi olmadan, onlar ayrılırken içeri girdi ve poşetinden bir çivi tabancası çıkardı! Soyunma odasında herkesin eşyalarını tavana çiviledi!

“Bu zararsız olan hikâyelerden biri ama ona epey pahalıya mal oldu! Brian Laudrup’un boxer şortu tavanın köşesindeydi. Sanırım Stuart McCall’un kovboy çizmeleri de yere çivilenmişti. İnanılmaz komikti ama bir yandan da hiç komik değildi!”

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Renkli karakterlerle dolu bir kadro

Gascoigne’in İskoçya’ya gelişi, ortalığın karışacağının habercisiydi ; çünkü Rangers efsanesi Ally McCoist gibi şakacılarla bir araya geliyordu. Renkli karakterlerle dolu o kadro sorulduğunda Hateley sözlerine şöyle devam etti: “Soyunma odası böyle insanlarla doluydu!

“Ian Ferguson, Ian Durrant, Coisty vardı; elebaşları onlardı. Her şey onlardan çıkardı. Kaleci Andy Goram da bunlara karışırdı. Şakacılığın ve yaramazlığın hâkim olduğu harika bir takım ruhumuz vardı; her şey yüzümüzde bir gülümsemeyle yapılırdı.

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“En ciddi olanlar bile bunları komik buluyor ve soyunma odasına iyi geldiğini düşünüyordu. Daha yeni Ian Durrant’ın 60. doğum günündeydim; hâlâ aynı şeyleri yapıyor, insanları güldürüyor ve muzipliğini sürdürüyor. Alastair ile o ayrılmaz ikiliydi!”

Gazza gibi yıldızlara nadir rastlanıyor

Gazza 2004’te futbolu bıraktı ve kendisine çok şey sunan bu oyunla bağını koparmakta zorlandı. Özel hayatında yaşadığı zorluklar çokça gündeme geldi, ancak bu spor ikonuna ihtiyaç duyduğu desteği vermeye hazır pek çok arkadaşı var.

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Modern futbolda onun gibi oyunculara nadir rastlanıyor . Pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratan da bu: 2020’li yıllarda tutku ile kişiliği Gazza gibi bir araya getirebilen çok az insan var.