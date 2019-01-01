Gazişehir Gaziantep'in yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

Gaziantep Gazişehir Başkanlığını yürüten Adil Sani Konukoğlu, görevini Mehmet Büyükekşi'ye devretti.

Süper Lig ekiplerinden 'in başkanı değişti. Kulüp binasındaki yönetim kurulu toplantısında Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, kulüp başkanlığını düzenlenen törenle Mehmet Büyükekşi'ye devretti.

Eski başkanı Adil Sani Konukoğlu, törendeki konuşmasında, el birliği ve şehrin bütünleşmesiyle, şehri layık olduğu Süper Lig'e yükseltmeyi başardıklarını belirtti.

Şimdi bayrağı devretme zamanı geldiğini ifade eden Konukoğlu, "Şu ana kadar yönetim kurulunda gece gündüz demeden benimle birlikte gayret eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkımı sonuna kadar helal ediyorum. Bu andan itibaren yeni yönetim kurulumuzun her zaman yanındayım. Kendilerine canı gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Elimizden geleni yapacağız"

Yönetimi devralan eski İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Konukoğlu ailesinin üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirerek takımı Süper Lig'e yükselttiğini belirterek, şöyle konuştu:

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"Eski yönetime ve Konukoğlu ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz de yeni yönetim kurulu üyelerimizle aldığımız bu görevi, şehrin tüm katmanlarıyla, daha ne kadar yükseltebiliriz diye çalışmalar yapacağız. Bu takım bu şehrin takımı, hep birlikte düşüneceğiz. Her zaman birlik beraberlik içerisinde elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Büyükekşi başkanlığındaki yeni yönetimde görev dağılımı şöyle gerçekleşti:

Mahsum Altunkaya (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Müslüm Özmen (Genel Sekreter), Mehmet Cihan Koçer (Kurumsal İlişkiler ve İletişim Sorumlusu), Samet Bayrak (Etik Temsilcisi), Yusuf Ziya Demsoy (Futbol Şube Sorumlusu), Sedat Özdinç (Taraftar Sorumlusu), Fikret Kileci, Cengiz Şimşek, Cevdet Akınal, Erhan Özmen, Fahrettin Kaplan, Gürkan Tural, Hayrullah Kubba, Mehmet Mesut Çakmak, Tuncay Yıldırım, Mehmet Ziylan (Yönetim Kurulu Üyesi).