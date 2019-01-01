Gazişehir Gaziantep penaltılarla finalde: (8) 2-0 (9)

Gazişehir Gaziantep playoff yarı finalinde karşılaştığı Osmanlıspor'a norma lsürede 2-0 yenilse de penaltı atışlarını 9-8 kazanarak finale çıktı.

Playoff Yarı Finali'nde ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresini Osmanlıspor 18. dakikada Mehmet Yiğit ve 65. dakikada Sinan Kurt'un attığı gollerle 2-0 kazandı. İlk maçı da Gazişehir Gaziantep 2-0 kazandığından dolayı mücadele uzadı.

15'er dakikalık iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara kaldı.

Gazianteo ekibi kullandığı 9 penaltının tamamını ağlara göndermeyi başarırken Osmanlıspor Eric Ayuk'la 9. penaltısını kaçırdı.