Gazişehir Gaziantep penaltılarla finalde: (8) 2-0 (9)
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AA
Spor Toto 1. Lig Playoff Yarı Finali'nde Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresini Osmanlıspor 18. dakikada Mehmet Yiğit ve 65. dakikada Sinan Kurt'un attığı gollerle 2-0 kazandı. İlk maçı da Gazişehir Gaziantep 2-0 kazandığından dolayı mücadele uzadı.
15'er dakikalık iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara kaldı.
Gazianteo ekibi kullandığı 9 penaltının tamamını ağlara göndermeyi başarırken Osmanlıspor Eric Ayuk'la 9. penaltısını kaçırdı.