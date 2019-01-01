Gazişehir Gaziantep Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode'yi transfer etti

Gaziantep ekibi, Shakhtar Donetsk'ten golcü oyuncu Kayode'yi kiralık olarak transfer etti.

Süper Lig takımlarından , Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak 1. Futbol Ligi ekibi forması giyen Kayode ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Yıldız oyuncuya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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İngiltere Premier Lig takımı 'de de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 166 maçta 58 gol attı.

Olarenwaju Kayode, 4 kez de Milli Takımı'nın formasını giydi.