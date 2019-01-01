Gazişehir Gaziantep, Mehmet Erdem Uğurlu ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Erdem Uğurlu ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekibin başarısında büyük katkısı olan Mehmet Erdem Uğurlu ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Mehmet Erdem Uğurlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübüyle yoluna devam etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bana güvenen başkanımıza, yönetimimize ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Gaziantep'i çok güzel günler bekliyor. İnşallah nice başarılar yaşayacağız" ifadelerini kullandı.